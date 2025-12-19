کاهش دمای شبانه در خوزستان از فردا

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی فعالیت سامانه بارشی تا اواخر وقت امروز در خوزستان تداوم خواهد داشت و به ویژه در سواحل و مناطق جنوبِ غربی، جنوبی، جنوبِ شرقی و شرقی استان سبب رگبار باران و گاهی رعدوبرق، وزش باد متوسط به همراه تندبادهای لحظه‌ای و احتمال بارش برف در ارتفاعات و مه گرفتگی پس از بارندگی خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: همچنین در این مدت، شمال خلیج فارس نیز مواج و متلاطم و همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود.

وی با بیان اینکه از فردا تا دوشنبه کاهش محسوس دمای شبانه در اغلب نقاط استان را خواهیم داشت، گفت: همچنین وقوع دماهای صفر، زیر صفر و یخ زدگی سطح زمین در مناطق مرتفع شرقی و شمالی پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری تصریح کرد: از اواخر وقت امروز تا اواسط روز دوشنبه نیز پدیده غالب در استان به ویژه مناطق جنوبی و غربی و مرکزی وقوع پدیده مه یا مه رقیق خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۰.۵ و دهدز با دمای ۲.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده اند. همچنین اهواز به بیشینه دمای ۱۸.۲ و کمینه دمای ۱۲ درجه سانتیگراد رسیده است.