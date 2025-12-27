آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانه های فصلی در خوزستان پیش بینی می شود

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، استان تا روز سه‌شنبه تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد که پیامد آن رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای، بارش برف در ارتفاعات، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد و مه‌گرفتگی به‌ویژه از اواخر روز یکشنبه تا ظهر دوشنبه خواهد بود.

وی افزود: بیشترین حجم و شدت بارش‌ها از اواخر وقت شنبه تا پایان یکشنبه در نیمه شمالی، شرقی، جنوب شرقی، جنوبی، مرکزی و به‌ویژه ارتفاعات استان رخ خواهد داد که می‌تواند موجب آبگرفتگی معابر شهری و طغیان مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی شود.

سبزه‌زاری همچنین با اشاره به شرایط دریایی گفت: شمال خلیج فارس از اواخر وقت امروز تا ظهر دوشنبه مواج و متلاطم خواهد بود و رگبار و رعدوبرق در این ناحیه پیش‌بینی می‌شود.

در شبانه‌روز گذشته، گتوند با دمای ۲۲.۴ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و ایذه و دهدز با دمای ۴.۴ درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان گزارش شدند. همچنین اهواز به بیشینه دمای ۲۱ و کمینه ۱۲ درجه سانتیگراد رسید.