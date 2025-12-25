محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی طی امروز و فردا جو پایداری در اغلب مناطق استان برقرار است که در این ایام پدیده غالب مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی به‌ویژه در جاده‌های مواصلاتی و مناطق جنوبی، جنوب غربی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و بزرگ استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از روز شنبه استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد که تا روز سه شنبه (به‌ویژه روز یکشنبه) در اغلب نقاط استان سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید به همراه تندبادهای لحظه‌ای، کاهش دما به‌ویژه بعد از بارندگی، بارش برف در ارتفاعات، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد و مه گرفتگی به‌ویژه پس از بارندگی خواهد شد.

وی بیان کرد: شمال خلیج فارس نیز از اواخر وقت شنبه تا اواخر وقت یکشنبه مواج و متلاطم و همراه با رگبار و رعدوبرق است.

سبزه زاری تصریح کرد: در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۲۳.۶ درجه و ایذه با دمای ۰.۲- درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده اند. همچنین اهواز به بیشینه دمای ۲۰.۹ درجه و کمینه دمای ۹.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.