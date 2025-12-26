امام جمعه دیباج: دولت از انتصاب یک زن به استانداری سمنان خودداری کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دیباج در مصلای این شهر، با اشاره به چالش‌ها در تغییر مدیریت استانداری استان سمنان بیان کرد: تغییر در ساختار تشکیلاتی کشور امری طبیعی است اما نه در جایی که باعث نگرانی در چشم انداز یک منطقه شود.

وی با بیان اینکه استان سمنان در زمره استان‌هایی بود که دیرترین انتصاب را در استانداری طی دولت چهاردهم داشت، ابراز کرد: امروز همین استان نخستین برکناری استانداران دولت چهاردهم را شاهد است و این درست نیست.

امام جمعه دیباج با بیان اینکه صحبت از افراد نیست بلکه استان سمنان به واسطه شاهراه شمالشرق کشور و عمده مسائل و چالش‌هایی که در زمینه‌های مختلف آب و اشتغال و درمان و… دارد، استان حساسی است، ابراز کرد: انتصاب استاندار جدید یعنی مدت‌ها زمان باید بگذرد تا فرد جدید با مسائل استان سمنان آشنا شود.

قریب با بیان اینکه دولت از انتصاب یک زن به عنوان استانداری سمنان اجتناب کند، افزود: در کنار همه این مسائل زمزمه انتصاب یک زن بر این مسند یعنی هنوز هم استان در رأس محور آزمون قرار دارد و این خطا؛ خطای بزرگ‌تری است. ما از دولت محترم می‌خواهیم از این سیاست دوری کند.

وی در ادامه با انتقاد از قدر نشناسی از زحمات دولت شهید رئیسی در بعضی از تریبون‌های رسمیف ابراز داشت: متأسفانه مدتی است که افرادی از بدنه دولت چهاردهم، با عبارات سخیف و زننده با حمله به عملکرد دولت سیزدهم و شخصیت شهید رئیسی؛ نمک بر زخم مردم و شعار وحدت ملی می‌زنند.

امام جمعه دیباج ادامه داد: این آقایان غالباً برای دفاع از عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم چنین کاری می‌کنند اما بدانند با این کار حقارت خود را به مردم اثبات می‌کنند.

قریب در ادامه ۹ دی را سالروز بصیرت ملی دانست و تاکید کرد: فتنه ۸۸؛ یادآور جنگ جمل در دوران اعلی (ع) است و آنجا عایشه را علم کردند اینجا سیادت را؛ لذا آنجا دنبال سهم خواهی در حکومت بودند اینجا دنبال امتیازگیری در قدرت. آنجا عناوین صحابی پیامبر را مطرح کردند و اینجا یار امام بودن را

وی افزود: فتنه ۸۸ متشکل از یک سیاهی لشگر بی خبر و غافل با امکانات رسانه‌ای در خدمت یک اندیشه پلید برای یک جنگ داخلی به بهانه انتخابات صورت گرفت که با بصیرت ملی مردم این فتنه ناکام ماند.