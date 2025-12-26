به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرکرد با تبریک سالروز ولادت باسعادت امام جواد علیهالسلام، اظهار کرد: ادب، کلید ورود به مراتب عالی انسانی و الهی است و انسان به واسطه ادب میتواند به مکارم اخلاقی در دنیا و فضائل اخروی در آخرت نائل شود.
وی با بیان اینکه ادب شاخههای متعددی دارد، افزود: ادب در برابر خداوند متعال، پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله، ائمه اطهار علیهمالسلام، حضرت زهرا سلاماللهعلیها، اولیای الهی، مؤمنین، کتاب خدا، کتب حاوی فرمایشات معصومین علیهمالسلام، پدر و مادر، اجداد و اقوام، استاد، همسر، همسایه و حتی فرزند، همگی از مصادیق ادب هستند.
امام جمعه شهرکرد با اشاره به حدیث «الرجل بالأدب لا بالذهب»، تصریح کرد: انسان با ادب به کرامت و فضیلت میرسد، نه با مال و ثروت؛ و این ادب است که انسان را به بهشت الهی رهنمون میسازد.
وی در ادامه با اشاره به در پیش بودن ایام اعتکاف، این سنت قرآنی و نبوی را فرصتی ارزشمند برای خودسازی دانست و گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر، اعتکاف در کشور و استان ما رونق گرفته و به یک برنامه سازنده و اثرگذار تبدیل شده است.
فاطمی با دعوت از خیرین برای حمایت از این سنت معنوی، افزود: برخی افراد توان مالی دارند اما امکان حضور در اعتکاف برایشان فراهم نیست؛ این افراد میتوانند با کمکهای خود زمینه حضور دیگر مشتاقان را فراهم کنند. دفتر امام جمعه و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه آماده دریافت این کمکها هستند.
وی با اشاره به در پیش بودن یومالله نهم دی، این روز را نماد بصیرت و ایستادگی ملت ایران دانست و گفت: ملت بزرگ ایران در طول انقلاب اسلامی و پس از آن، آزمونهای بزرگی را پشت سر گذاشتهاند و فتنه سال ۸۸ یکی از این آزمونهای سرنوشتساز بود.
امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه دشمنان همواره به دنبال نفوذ از نقاط ضعف هستند، اظهار کرد: همانگونه که ویروس از زخم وارد بدن میشود، دشمن نیز از شکافها و سوءتفاهمها بهرهبرداری میکند. فتنه ۸۸ نه یک سوءتفاهم ساده، بلکه یک توطئه طراحیشده بود که دشمن از آن نهایت بهره را برد.
وی با اشاره به نمونههایی از فشارهای تاریخی دشمنان، گفت: در اواخر دوره قاجار، روسها برای تحمیل خواستههای خود به ایران، حتی به گنبد مطهر حضرت رضا علیهالسلام در مشهد حمله کردند و ۱۷ گلوله توپ به آن شلیک کردند؛ اینها نشان میدهد که دشمن برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی فروگذار نمیکند.
۹ دی، نماد بصیرت ملت و شکست فتنه دشمنان است
امام جمعه شهرکرد با اشاره به فتنه سال ۸۸ گفت: دشمنان با طراحی پیچیده و ناجوانمردانه، کشور را در بحران قرار دادند اما ملت ایران با بصیرت و حضور حماسی در ۹ دی، نقشههای آنان را نقش بر آب کرد.
فاطمی در ادامه خطبههای نماز جمعه این هفته شهرکرد، با اشاره به حوادث سال ۸۸ اظهار کرد: دشمنان خارجی همواره در بزنگاههای تاریخی تلاش کردهاند با فشار، تهدید و تحریک اقوام و اقلیتها، اراده ملت ایران را بشکنند؛ همانگونه که در گذشته با اشغال بنادر جنوبی یا حمله به گنبد مطهر امام رضا علیهالسلام، خواستار تحمیل خواستههای خود بودند.
وی افزود: در سال ۸۸ نیز با طراحی فتنهای عمیق و ظالمانه، کشور را وارد بحرانی بزرگ کردند؛ بحرانی که آنچنان سنگین بود که رهبر معظم انقلاب، آن پیر روشنضمیر و پدر دلسوز امت، در نماز جمعه با چشمانی اشکبار به حضرت صاحبالزمان عجلاللهتعالیفرجهالشریف استغاثه کردند.
امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه اشکهای رهبر انقلاب نه از سر ضعف، بلکه از عمق درد و التجا به امام عصر بود، گفت: آن لحظات، لحظاتی سرنوشتساز و خطرناک بود؛ اما چند ماه بعد، ملت بزرگ ایران با بصیرت و شجاعت، دست دشمن را خواند و در ۸ و ۹ دیماه، با عزت و افتخار به صحنه آمد و از رهبر معظم انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع جانانه کرد.
وی با تأکید بر اینکه ۹ دی از ایامالله است و باید همواره گرامی داشته شود، افزود: امسال نیز به مناسبت این روز بزرگ، حضرت آیتالله خاتمی به شهرکرد دعوت شدهاند و انشاءالله مراسمی روشنگرانه و تبیینی در سطحی عالی برگزار خواهد شد. این مراسم روز ۹ دی، حوالی ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز خواهد شد و از عموم مردم مؤمن و انقلابی برای حضور دعوت میکنم.
فاطمی در سخنان خود با اشاره به برخی مباحث سیاسی روز، اظهار کرد: در طول سالهای پس از انقلاب، دو جریان اصلی کشور یعنی اصولگرایان و اصلاحطلبان، هر دو در مدیریت کشور نقش داشتهاند. بنابراین اگر افتخاری هست، متعلق به همه است و اگر ضعفی هم بوده، همه در آن سهیماند.
وی با توصیه به رعایت انصاف در نقدها، گفت: از برادران اصولگرا میخواهم با تأسی به سیره رهبر معظم انقلاب، صبوری و شکیبایی پیشه کنند و وحدت را در برابر دشمن حفظ نمایند. همچنین خطاب به عزیزان اصلاحطلب عرض میکنم که شما نیز جزئی از این نظام هستید و در مدیریت کشور سهیم بودهاید؛ اما باید مراقب باشید که در بیان انتقادات، از دایره انصاف و ادب خارج نشوید.
امام جمعه شهرکرد با تأکید بر جایگاه اعتقادات دینی در میان مردم، خاطرنشان کرد: ملت ایران بر پایه باورهای دینی خود حرکت میکند. خاطرم هست در ایام انتخابات دوم خرداد، پیرمردی در شهرکرد پس از اعلام پیروزی آقای خاتمی، با خوشحالی گفت: «دیدید که آقای خاتمی رأی آورد؟» اما بلافاصله افزود: «البته ملت ایران اهلبیت عصمت و طهارت را رها نمیکنند.» این جمله نشان میدهد که حتی در شادیهای سیاسی، مردم به ریشههای اعتقادی خود وفادارند.
وی تأکید کرد: کسانی که در عرصه سیاست سخن میگویند، باید مراقب باشند که به مقدسات ملت و شخصیتهایی که در باور دینی مردم جایگاه دارند، بیاحترامی نشود. ادب، انصاف و حفظ حرمتها، شرط بقای وحدت ملی و عزت کشور است.
بارشهای اخیر، نتیجه دعا و نمازهای مردم مؤمن است
امام جمعه شهرکرد با اشاره به بارشهای اخیر در کشور، این نعمت الهی را نتیجه دعا، نماز باران و توسل مردم مؤمن دانست و بر لزوم شکرگزاری به درگاه خداوند تأکید کرد.
فاطمی با اشاره به بارشهای اخیر در نقاط مختلف کشور، اظهار کرد: پیش از این بارشها، برخی کارشناسان و حتی چهرههای علمی و دینی، از وضعیت نگرانکننده خشکسالی سخن میگفتند و اظهار ناامیدی میکردند؛ اما این نمازهای باران، دعاها و التجاهای مردم مؤمن، «نشد» را به «شد» تبدیل کرد.
وی افزود: امروز در هر نقطهای از کشور که سر بزنید، از خوزستان و ایلام گرفته تا مشهد و دیگر استانها، مردم از بارشهای فراوان و رحمت الهی سخن میگویند. این نعمتها، نتیجه همان توسلها و پناه بردنهای خالصانه به درگاه خداوند است.
امام جمعه شهرکرد با تأکید بر لزوم شکرگزاری، گفت: باید قدردان این نعمتها باشیم و شکر این بارشهای پربرکت را بهجا آوریم. اینها واقعیات انکارناپذیرند و نشانهای از عنایت الهی به این ملت مؤمن و دعاگویند.
