نساجی فاصله اش را در صدر جدول بیشتر کرد/ شهرداری نوشهر بالاخره برد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم لیگ دسته اول فوتبال امروز جمعه ۵ دی با انجام ۴ بازی پیگیری شد که در آن تیم‌های شهرداری نوشهر و نساجی موفق شدند حریفان خود را شکست دهند و دو بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسید.

در اولین بازی امروز تیم‌های شهرداری نوشهر و مس سونگون از ساعت ۱۴ به مصاف هم رفتند که نوشهری‌ها با تک گل محمد آبشک از روی نقطه پنالتی موفق شدند میهمان خود را شکست دهند.

از ساعت ۱۴:۳۰ و به طور همزمان تیم‌های فرد البرز - داماش گیلان و نود ارومیه - مس کرمان به مصاف هم رفتند که هر دو بازی با نتیجه تساوی به پایان رسید. نتیجه دیدار فرد البرز و داماش گیلان با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت و نود ارومیه و مس کرمان هم به نتیجه یک بر یک رضایت دادند. وحید نامداری برای مس کرمان از روی نقطه پنالتی و تورج آقایی برای نود ارومیه در این بازی گلزنی کردند.

در آخرین دیدار امروز هم تیم‌های آریو اسلامشهر و نساجی رو در روی هم قرار گرفتند که شاگردان فراز کمالوند در نساجی با تک گل مرتضی خراسانی موفق شدند میزبان خود را شکست دهند. در این بازی ابراهیم صالحی نیز یک ضربه پنالتی برای آریو از دست داد.

برنامه و نتایج دیدارهای هفته هفدهم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

* شهرداری نوشهر یک - مس سونگون صفر

* فرد البرز صفر - داماش گیلان صفر

* نود ارومیه یک - مس کرمان یک

* آریو اسلامشهر صفر - نساجی یک

شنبه ۶ دی

* مس شهربابک - نفت و گاز گچساران؛ ساعت: ۱۴:۳۰

* پارس جنوبی جم - بعثت کرمانشاه؛ ساعت: ۱۵:۰۰

* پالایش نفت بندرعباس - سایپا؛ ساعت: ۱۵:۰۰