برخورد پژو پارس با نیسان در شهرک صنعتی مبارکه ۶ مصدوم داشت

اصفهان- رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع یک حادثه ترافیکی ویژه در محور شهرک صنعتی مبارکه به سمت پلیس‌راه خبر داد که در پی آن ۶ نفر مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.