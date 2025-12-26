  1. استانها
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۲۱

سردار خرمدل: سپاه برخاسته از مردم است

بوشهر- فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند سپاه را تحقیر کند، چراکه سپاه برخاسته از مردم و حافظ امنیت، عزت و استقلال کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید خرم‌دل، در مراسم سالروز تأسیس حفاظت هواپیمایی در سپاه فرودگاه بوشهر با اشاره به نقش اساسی این مجموعه در حفظ امنیت کشور، اظهار کرد: همه انقلاب‌ها دارای سه رکن اساسی هستند و در این قاعده هیچ استثنایی وجود ندارد؛ نخست رهبری که خود دارای آرمان و جهت‌گیری مشخص است.

وی افزود: انقلاب‌ها تنها با وجود رهبر و آرمان به پیروزی و تداوم نمی‌رسند، بلکه حضور و همراهی مردم شرط اصلی تحقق اهداف انقلاب است. بدون مردم، هیچ انقلابی به سرانجام نخواهد رسید.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر ادامه داد: این سه رکن باید همواره در کنار یکدیگر باشند و هرگاه یکی از آن‌ها دچار انحراف شود، مسیر انقلاب نیز منحرف شده و در نهایت به شکست یا ناکامی خواهد انجامید.

سردار خرم‌دل با اشاره به توطئه‌های دشمنان تصریح کرد: دشمن در جریان جنگ ۱۲ روزه، بیشترین امید خود را به ایجاد شکاف میان مردم و نظام بسته بود و تصور می‌کرد که می‌تواند با سوءاستفاده از شرایط، مردم را با خود همراه کند.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای دیگر، چنین فشارهایی موجب همراهی بخشی از مردم با دشمن می‌شود و آن‌ها به اهداف خود دست می‌یابند، اما ملت ایران بار دیگر نشان داد که هوشیار، بصیر و پایبند به انقلاب و ارزش‌های خود است.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با تأکید بر اهمیت مأموریت سپاه حفاظت هواپیمایی گفت: فرودگاه‌ها ویترین و نماد نظم، امنیت و فرهنگ هر جامعه‌ای هستند و عملکرد سپاه در این حوزه، به‌منزله آبروی سپاه محسوب می‌شود؛ چراکه نیروهای حفاظت به‌طور مستقیم با مردم در ارتباط بوده و رفتار و عملکرد آن‌ها قضاوت عمومی را شکل می‌دهد.

سردار حمید خرم‌دل در پایان با تأکید بر جایگاه مردم در نظام اسلامی گفت: مردم ایران شایسته نهایت تکریم و احترام هستند و سپاه همواره خود را خدمتگزار مردم می‌داند. هیچ‌کس نمی‌تواند سپاه را تحقیر کند، چراکه سپاه برخاسته از مردم و حافظ امنیت، عزت و استقلال کشور است.

