سرانه ورزشی شهریار بالاتر از میانگین استان تهران است

مجید هاشملو، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی ورزش این شهرستان، از تداوم حمایت از ورزشکاران، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ظرفیت بالای قهرمان‌پروری شهریار خبر داد.

هاشملو در خصوص تعطیلی برخی استخرها به دلیل کم‌آبی اظهار کرد: برخلاف برخی تصورات، مصرف آب استخرها بالا نیست و عمده مصرف مربوط به دوش‌هاست که آن هم کوتاه‌مدت است. بسیاری از استخرهای شهریار به سیستم تصفیه و بازچرخانی آب مجهز هستند و از این نظر فشار قابل توجهی به منابع آبی وارد نمی‌کنند.

وی افزود: با توجه به آسیب‌پذیری استخرها در حوزه آب، برق و گاز، مکاتباتی از سوی اداره‌کل ورزش و جوانان استان تهران با معاونت استانداری انجام شده تا اهمیت جایگاه استخرها در سلامت عمومی و ورزش قهرمانی مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهریار درباره توسعه زیرساخت‌های ورزشی گفت: سیاست دولت در سال‌های اخیر، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بوده و خوشبختانه بسیاری از پروژه‌های قدیمی و رهاشده شهرستان که بیش از ۱۰ تا ۲۰ سال معطل مانده بودند، به سرانجام رسیدند. پروژه مجموعه جوان و همچنین استخر اندیشه از جمله طرح‌هایی هستند که اکنون با سرعت در حال اجرا بوده و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، هرچه زودتر به بهره‌برداری برسند.

هاشملو با اشاره به سرانه ورزشی شهرستان تصریح کرد: سرانه ورزشی شهریار حدود ۸۵ سانتی‌متر است که از میانگین استان تهران بالاتر است، اما همچنان با استاندارد کشوری که یک متر هدف‌گذاری شده فاصله داریم و نیازمند توجه و حمایت بیشتر هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت قهرمانان ورزشی اشاره کرد و گفت: امروز شهرستان شهریار در ۱۱ رشته ورزشی دارای عضو تیم ملی است و این یک ظرفیت کم‌نظیر محسوب می‌شود. رشته‌هایی مانند کشتی، تکواندو، والیبال، کاراته، تیراندازی، تیر و کمان، شطرنج و ورزش‌های بانوان در سال‌های اخیر افتخارات متعددی برای شهرستان به همراه داشته‌اند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهریار با بیان اینکه اعتبارات دولتی ورزش شهرستان بسیار محدود است، افزود: بودجه ابلاغی ورزش شهریار در سال جاری کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان بوده و بخش عمده هزینه‌ها از محل درآمد اماکن ورزشی تأمین می‌شود که پاسخگوی حجم مطالبات و ظرفیت بالای ورزش شهرستان نیست.

هاشملو در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت متناسب با ظرفیت‌های موجود خاطرنشان کرد: شهریار به تنهایی به اندازه چند استان کشور قهرمان و عضو تیم ملی دارد، اما امکانات و حمایت‌ها با این ظرفیت همخوانی ندارد. امیدواریم با افزایش توجه مسئولان استانی و ملی، شرایط بهتری برای ورزشکاران و جوانان این شهرستان فراهم شود.