مخالفت قاطع سومالی با اقدام نتانیاهو برای به رسمیت شناختن سومالی لند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، سومالی با صدور بیانیهای اعلام کرد: بار دیگر بر پایبندی مطلق و غیرقابل مذاکره خود به حاکمیت، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشورمان تأکید میکنیم.
در این بیانیه آمده است: سومالی بهطور قاطع هرگونه حمله عامدانه به حاکمیت خود و اقدام غیرقانونی اسرائیل مبنی بر ادعای بهرسمیت شناختن منطقه شمالی سومالی را رد میکند.
سومالی تأکید کرد: سومالی لند بخش جداییناپذیر، غیرقابل تفکیک و غیرقابل واگذاری از اراضی جمهوری فدرال سومالیِ دارای حاکمیت است.
در ادامه بیانیه تصریح شده است: سومالی کشوری واحد، یکپارچه و غیرقابل تجزیه است و هیچ طرف خارجی صلاحیت یا وجاهت حقوقی برای تغییر یکپارچگی یا ساختار سرزمینی آن را ندارد.
سومالی بار دیگر بر موضع اصولی و حمایت بی قید و شرط خود از حقوق مشروع ملت فلسطین تأکید و اشغالگری و کوچ اجباری فلسطینیها را بهطور قاطع محکوم کرد.
در بخش دیگری از این مواضع آمده که سومالی اجازه ایجاد هیچگونه پایگاه نظامی خارجی یا اقداماتی که این کشور را به درگیریهای نیابتی بکشاند یا دشمنیها را به داخل سرزمینش بکشاند، نخواهد داد.
ترکیه
در همین راستا، ریاستجمهوری ترکیه نیز در واکنش به این اقدام نتانیاهو اعلام کرد: اعلام اسرائیل درباره بهرسمیت شناختن استقلال سومالی لند، نقض آشکار حقوق بینالملل و دخالت در امور داخلی سومالی است.
مصر
از سوی دیگر، وزارت امور خارجه مصر نیز در بیانیهای اعلام کرد: وزیران امور خارجه مصر، سومالی و ترکیه با بهرسمیت شناختن سومالی لند از سوی اسرائیل مخالفت کرده و مخالفت کامل خود را با هرگونه اقدامات یکجانبه که موجب خدشه به حاکمیت سومالی یا تضعیف ثبات آن شود؛ اعلام میکنند.
رژیم صهیونیستی، جدایی طلبان سومالی لند را به رسمیت شناخت
گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم و جمهوری سومالی لند توافقی برای برقراری روابط دیپلماتیک کامل امضا کردهاند که شامل تعیین سفرا و افتتاح سفارتخانهها میشود.
وی گفت: این توافق پس از یک سال گفتوگو حاصل شده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در تماس ویدئوکنفرانسی با عبد الرحمن محمد عبداللهی، رئیس جداییطلبان سومالی لند، او را برای سفر به سرزمینهای اشغالی دعوت کرد.
نخست وزیر رژیم اشغالگر در این تماس، توافق با سومالی لند را فرصتی عالی برای گسترش همکاریها خواند.
دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی نیز در بیانیهای اعلام کرد: توافق با سومالی لند در چارچوب توافق آبراهام انجام شده است.
رسانههای رژیم اشغالگر، پیشتر سومالی لند را از گزینههای مورد نظر این رژیم برای کوچ اجباری فلسطینیهای ساکن غزه اعلام کرده بودند.
جداییطلبان سومالی لند در سال ۱۹۹۱ استقلال خود را از سومالی اعلام کردند، اما تاکنون هیچ کدام از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، آنها را به رسمیت نشناخته است. جداییطلبان سومالی لند، بخش شمالی سومالی را در اختیار دارند.
