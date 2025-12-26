به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جواد فاضللنکرانی در آئین گرامیداشت حماسه ۹ دی که در حسینیه امام خمینی قم برگزار میشود، سخنرانی خواهد کرد.
این مراسم با عنوان پیشگامان بصیرت، مدافعان ولایت و با هدف بازخوانی ابعاد مختلف حماسه نهم دیماه و نقش مردم در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی تدارک دیده شده است.
حضور خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران از بخشهای محوری این برنامه اعلام شده است.
سخنران این آئین از اساتید برجسته حوزه علمیه قم است که در این مراسم به تبیین جایگاه بصیرت، ولایتمداری و نقش مردم در مقاطع حساس تاریخ انقلاب اسلامی خواهد پرداخت.
در ادامه این مراسم، کربلایی حسین اردستانی به عنوان مداح برنامه به مرثیهسرایی و قرائت اشعار آئینی خواهد پرداخت.
همچنین روایتگری حوادث و وقایع مرتبط با حماسه ۹ دی بر عهده مرتضی صفایی خواهد بود.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این مراسم روز دوشنبه هشتم دیماه سال ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار میشود و محل برگزاری آن، خیابان صفائیه قم، حسینیه امام خمینی و دفتر مقام معظم رهبری اعلام شده است.
گفتنی است آئینهای گرامیداشت حماسه ۹ دی هر ساله با هدف تقویت گفتمان بصیرت و بازخوانی نقش مردم در دفاع از نظام اسلامی در قم و سایر نقاط کشور برگزار میشود.
