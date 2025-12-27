به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای فری پرس ژورنال، بر اثر وقوع آتشسوزی گسترده در دانشکده ماریستا سانتا ماریا در برزیل، بخشهایی از این مجموعه آموزشی در شعلههای آتش سوخت و دود غلیظ سیاهرنگی آسمان منطقه را پوشاند.
تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی که بهسرعت وایرال شدهاند، شدت این آتشسوزی را نشان میدهند. ویدئوها حاکی از آن است که بخشهای وسیعی از ساختمانهای این دانشکده در آتش میسوزد و ستونهای عظیم دود به هوا برخاسته است.
بهدنبال گزارش حادثه، نیروهای آتشنشانی بهسرعت در محل حاضر شدند و عملیات مهار آتش و جلوگیری از گسترش آن به دیگر بخشهای دانشکده و ساختمانهای اطراف را آغاز کردند.
تا لحظه تنظیم این گزارش، مقامهای محلی علت وقوع آتشسوزی را اعلام نکردهاند و گزارشی رسمی از تلفات یا مجروحان منتشر نشده است. به گفته مسئولان، ارزیابیهای اولیه همچنان ادامه دارد و جزئیات بیشتر پس از مهار کامل آتش و تکمیل بررسیها اعلام خواهد شد.
