آنگولا و زیمباوه به تساوی رضایت دادند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال آنگولا و زیمباوه در هفته دوم مرحله گروهی جام ملتهای آفریقا در گروه B امروز جمعه ۵ دی و از ساعت ۱۶ به وقت ایران به میزبانی مراکش رو در روی هم قرار گرفتند که این دیدار با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یافت تا هر دو تیم به اولین امتیاز خود در در این دوره از مسابقات دست یابند.
گلسون در دقیقه ۲۴ برای آنگولا و موسونا در دقیقه ۶+ ۴۵ برای زیمباوه گلزنی کردند.
با کسب یک امتیاز این بازی، آنگولا و زیمباوه با یک امتیاز به ترتیب در ردههای سوم و چهارم جدول گروه B قرار گرفتند.
در دیگر بازی این گروه تیمهای مصر و آفریقای جنوبی رو در روی هم قرار میگیرند.
