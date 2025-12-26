  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۲۹

جام ملت‌های آفریقا - مراکش

آنگولا و زیمباوه به تساوی رضایت دادند

آنگولا و زیمباوه به تساوی رضایت دادند

دیدار تیم‌های ملی فوتبال آنگولا و زیمباوه در جام ملت های آفریقا با نتیجه تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال آنگولا و زیمباوه در هفته دوم مرحله گروهی جام ملت‌های آفریقا در گروه B امروز جمعه ۵ دی و از ساعت ۱۶ به وقت ایران به میزبانی مراکش رو در روی هم قرار گرفتند که این دیدار با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یافت تا هر دو تیم به اولین امتیاز خود در در این دوره از مسابقات دست یابند.

گلسون در دقیقه ۲۴ برای آنگولا و موسونا در دقیقه ۶+ ۴۵ برای زیمباوه گلزنی کردند.

با کسب یک امتیاز این بازی، آنگولا و زیمباوه با یک امتیاز به ترتیب در رده‌های سوم و چهارم جدول گروه B قرار گرفتند.

در دیگر بازی این گروه تیم‌های مصر و آفریقای جنوبی رو در روی هم قرار می‌گیرند.

کد خبر 6702643

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها