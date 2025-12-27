صدور هشدار نارنجی هواشناسی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کرمی صبح شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه با ورود سامانه جدید بارشی برای روزهای شنبه تا دوشنبه هشدار زرد بارش برای استان صادر شده بود، گفت: روز گذشته با بررسی دقیقتر این الگوهای جوی، هشدار سطح نارنجی بارش پیشبینی شده است.
وی با اشاره به اینکه بارشها از امروز شنبه از جنوب استان آغاز و مناطقی مانند گچساران، امامزاده جعفر و بیبی حکیمه را تحت تأثیر قرار خواهد داد، اظهار کرد: این بارشها در بعدازظهر فراگیر شده و تمام استان را در بر خواهد گرفت.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه بارش در ساعاتی از روز یکشنبه ممکن است موقتاً قطع شده اما از ظهر یکشنبه تا شب دوشنبه، بارشهای شدید را در استان شاهد خواهیم بود، تاکید کرد: در روز دوشنبه، بارشها در ساعتی حالت پراکنده به خود خواهند گرفت.
وی با اشاره به اینکه برای روز سهشنبه، احتمال بارش برف در شهر یاسوج وجود دارد، تصریح کرد: در مناطق مرتفع و برفگیر استان قطعاً شاهد بارش برف خواهیم بود، هر چند که برای روز سه شنبه بارش برف در مناطق سردسیری استان پیشبینی شده است.
کرمی با بیان اینکه هموطنان بهویژه ساکنان مناطق سردسیری و برفگیر از تردد غیرضروری جداً خودداری کنند، اضافه کرد: نیروهای راهداری و خدمات رسان در آمادهباش کامل قرار داشته و تدابیر لازم توسط صنوف و دستگاههای مرتبط باید انجام پذیرد تا کمترین اختلال در زندگی مردم ایجاد شود.
