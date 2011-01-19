بارش سنگین برف مدارس یاسوج را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، بارش سنگین برف در شهرستان بویراحمد و دنا، برای دومین بار در طول هفته جاری شهرهای یاسوج و سی سخت در این دو شهرستان را سفید پوش کرد.

بارش برف که از بامداد امروز آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد عبور و مرور در این شهر را مختل کرده به طوریکه در برخی از نقاط شیب دار این شهر، منجر به ترافیک شدید شده است.

تاکنون ارتفاع برف در مرکز شهر یاسوج به 15 سانتیمتر و در حومه آن به 20 سانتیمتر رسیده است.

به گفته مسئولان آموزش و پرورش استان تمام مدارس شهر یاسوج در مقاطع مختلف تعطیل است اما گزارشی از تعطیلی مدارس در شهرستان دنا اعلام نشده است.

همچنین بنا بر اعلام پلیس راه استان عبور و مرور در محورهای ارتباطی کهگیلویه و بویراحمد تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

پلیس راه استان از رانندگان خواست برای عبور و مرور در جاده های استان به خصوص در نواحی کوهستانی، حتما وسایل ایمنی لازم را به همراه داشته باشند.

به گزارش هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد فعالیت بارشی این سیستم برای مناطق سردسیری حداکثر تا ظهر امروز (چهارشنبه) به صورت بارش برف پیش بینی می شود و امشب نیز در مناطق سردسیری شاهد بارش برف خواهیم بود.

همچنین به دنبال عبور این سامانه از روز چهارشنبه تا روز پنجشنبه دمای هوا در استان کاهش می یابد و شرایط یخبندان زمستانی در نقاط سردسیری استان برقرار می شود.