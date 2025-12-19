به گزارش خبرنگار مهر، علی کرمی عصر جمعه در نشست ستاد مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت جوی، هشدارهای لازم را در خصوص کاهش شدید دما و تداوم بارش‌ها اعلام کرد.

وی گفت: تا ساعت ۱۲ جمعه، شهرستان لنده با ثبت ۶۳ میلی‌متر باران، رکورددار بارش در استان بود.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد همچنین از بارش برف در تعدادی از مناطق سردسیری خبر داد و افزود: در ستنگان ۱۷ سانتی‌متر، در دشت روم ۲۰ سانتی‌متر و در کاکان ۲۸ سانتی‌متر برف باریده است.

وی با بیان اینکه این سیستم بارشی تا اوایل امشب ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: در مناطق سردسیری بارش برف و در مناطق گرمسیر و میانی استان، باران خواهیم داشت.

کرمی هشدار جدی در مورد کاهش چشمگیر دمای هوا داد و تصریح کرد: پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش دمای هوا بین ۷ تا ۱۰ درجه سلسیوس از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده در سطح استان خواهد بود.

وی با اشاره به دمای ثبت‌شده منفی ۲ درجه‌ای در سی‌سخت و منفی ۱ درجه‌ای در یاسوج، افزود: الگوهای هواشناسی به وضوح نشان می‌دهند که این کاهش دما از امشب ایجاد می‌شود.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: از بعداز ظهر شنبه، با صاف شدن تدریجی هوا و خروج سامانه بارشی، آسمان استان تا روزهای دوشنبه و سه‌شنبه همراه با وزش باد و کاهش سرمای شدید پیش بینی شده است.

کرمی افزود: برای جلوگیری از خسارت‌ها در مناطق عشایری، مرغداری‌ها، گلخانه‌ها و مراکز پرورش ماهی تمهیدات لازم اندیشیده شود تا شاهد کمترین خسارات باشیم.