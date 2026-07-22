به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی چهارشنبه شب در نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی شهرستان دشتی با تأکید بر ضرورت نگاه علمی و نقش آفرینی مشارکت‌محور مردم در حوزه آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: کاهش آسیب‌های اجتماعی تنها وظیفه دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی نیست، بلکه همه بخش‌ها از جمله حوزه‌های عمرانی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه مسئولیت دارند.

وی با اشاره به نقش زیرساخت‌های ورزشی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی افزود: برای مثال توسعه و احیای فضاهای ورزشی به ویژه زمین‌های چمن مصنوعی، می‌تواند زمینه حضور بیشتر نوجوانان و جوانان در فعالیت‌های سالم را فراهم کرده و نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

فرماندار دشتی با بیان اینکه برخوردهای صرفاً دستوری در این حوزه اثربخشی لازم را ندارد، تصریح کرد: نگاه دولت چهاردهم در حوزه اجتماعی این است که مهم‌ترین شریک دولت در کاهش آسیب‌های اجتماعی مردم هستند و باید با جلب مشارکت عمومی و ایجاد احساس مسئولیت، نقش‌آفرینی آنان را در حل مسائل اجتماعی تقویت کنیم.

مقاتلی اجرای طرح ملی «اقدام جامع محله محور» را از سیاست‌های مهم دولت چهاردهم و شاخص ترین اقدام اجتماعی دولت دانست و گفت: هدف این طرح افزایش تاب‌آوری محلات با تکیه بر مشارکت مردم است و هر اندازه بتوانیم مردم را در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای برنامه‌ها شریک کنیم، موفقیت بیشتری در کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهیم داشت.

وی بر ضرورت انجام مطالعات علمی و پژوهشی تأکید کرد و افزود: برای تدوین نظام جامع مسائل اجتماعی شهرستان باید از ظرفیت دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، بهزیستی، مراکز مشاوره و سایر نهادهای مرتبط استفاده شود تا تصمیمات بر پایه داده‌های علمی اتخاذ شود.

ضرورت آسیب‌شناسی دقیق مسائل اجتماعی

فرماندار دشتی با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی دقیق مسائل اجتماعی گفت: شناسایی عوامل مؤثر در بروز آسیب‌ها، از جمله موضوعاتی مانند طلاق و سایر مسائل اجتماعی، می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی هدفمند و ارائه راهکارهای مؤثر را فراهم کند.

مقاتلی همچنین بر تشکیل کمیته‌های تخصصی ذیل کارگروه اجتماعی شهرستان تأکید کرد و افزود: این کمیته‌ها باید با برنامه‌ریزی منسجم، مسائل تخصصی را بررسی و پیشنهادهای عملیاتی برای تصمیم‌گیری در کارگروه ارائه کنند.

وی با تأکید بر مسئولیت‌پذیری مدیران در جلسات اظهار کرد: حضور در جلسات باید با هدف تصمیم‌سازی، ارائه راهکار و پیگیری امور باشد و همه مدیران نسبت به مسئولیت‌های خود و اجرای مصوبات احساس تعهد داشته باشند.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: خروجی جلسات نباید صرفاً تصویب مصوبات باشد، بلکه اجرای دقیق، پیگیری مستمر و ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها از مهم‌ترین شاخص‌های موفقیت کارگروه‌های شهرستان خواهد بود.