مراسم ۹ دی در ۳۵ نقطه استان ایلام برگزار می شود

حجت‌الاسلام علی چراغی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: مراسم گرامی‌داشت یوم‌الله ۹ دی با شعار محوری ۹ دی؛ تجلی انسجام ملی در ۳۵ نقطه از استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این مراسم‌ها برنامه‌های فرهنگی، هنری، دینی و مذهبی ویژه هفته بصیرت و میثاق امت با ولایت اجرا می‌شود.

حجت الاسلام چراغی‌پور خاطرنشان کرد: مراسم اصلی روز سه‌شنبه نهم دی‌ماه در مسجد جامع شهر ایلام با حضور سخنرانان ملی و کشوری و اجرای برنامه‌های ویژه برگزار خواهد شد

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام ضمن دعوت از عموم مردم ولایتمدار استان گفت: انتظار می‌رود مردم عزیز ایلام با حضور پرشور و گسترده خود در این آئین، بار دیگر بر میثاق ملی و دینی خود با ولایت تأکید کنند.