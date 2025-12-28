به گزارش خبرنگار مهر، بهمناسبت پنجمین سالروز رحلت مرحوم آیتالله محمدتقی مصباح یزدی، مراسم بزرگداشت مردمی این اندیشمند برجسته اسلامی در تهران برگزار میشود.
این مراسم با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و علاقهمندان به اندیشههای فلسفی و قرآنی علامه مصباح یزدی، روز دوشنبه ۸ دیماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴:۳۰ برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری و سعید حدادیان در این مراسم به ایراد سخنرانی و مرثیه خوانی خواهند پرداخت.
گفتنی است این مراسم در مدرسه عالی شهید مطهری (قدس سره) تهران برگزار میشود و حضور برای عموم علاقهمندان آزاد است.
