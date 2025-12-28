  1. دين، حوزه، انديشه
۷ دی ۱۴۰۴، ۶:۵۸

مراسم بزرگداشت آیت الله مصباح یزدی برگزار می‌شود

به‌مناسبت پنجمین سالروز رحلت مرحوم آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، مراسم بزرگداشت مردمی در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به‌مناسبت پنجمین سالروز رحلت مرحوم آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، مراسم بزرگداشت مردمی این اندیشمند برجسته اسلامی در تهران برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و علاقه‌مندان به اندیشه‌های فلسفی و قرآنی علامه مصباح یزدی، روز دوشنبه ۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴:۳۰ برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری و سعید حدادیان در این مراسم به ایراد سخنرانی و مرثیه خوانی خواهند پرداخت.

گفتنی است این مراسم در مدرسه عالی شهید مطهری (قدس سره) تهران برگزار می‌شود و حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

فاطمه علی آبادی

