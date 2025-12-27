به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، بیستوششمین دوره مسابقات برنامهسازی دانشجویی کشور با حضور ۹۰ تیم سهنفره از ۶۴ دانشگاه سراسر کشور، روز جمعه ۵ دیماه ۱۴۰۴، به میزبانی این دانشگاه برگزار شد. در این رقابتها بیش از ۲۵۰ برنامهنویس برتر کشور طی پنج ساعت به حل مجموعهای از مسائل پیچیده برنامهسازی پرداختند.
در بخش مسابقات بینالمللی غرب آسیا که به عنوان مقدمهای برای رقابتهای جهانی ICPC ۲۰۲۶ در چین برگزار شد، تیمهای دانشگاه صنعتی شریف با عملکردی درخشان، رتبههای اول تا چهارم را بهطور کامل از آنِ خود کردند: طبق اعلام داوران رتبه اول به تیم lp1 on fire (پارسا پردلی، امیرحسین فرخندهفر و علیرضا کاویانی)، رتبه دوم به تیم Big Dash (پارسا فرجپور، سهیل محمدخانی و امیرحسین وحیدیتبار)، رتبه سوم به تیم SIA (امیرعلی عسگری، ایلیا اصلاحی و شایان رضوی) و رتبه چهارم به تیم More is less less (امیررضا درستی، پارسا گلستانی و علیرضا رحیمی) رسید.
بر اساس اعلام دبیرخانه مسابقات، تیم قهرمان بهطور مستقیم به مرحله جهانی در چین اعزام خواهد شد و ۱۰ تیم برتر دیگر نیز برای حضور در رقابتهای قهرمانی غرب آسیا طی دو ماه آینده آماده میشوند؛ رقابتهایی که امکان راهیابی تیمهای بیشتری از ایران به مرحله جهانی را فراهم خواهد کرد.
همچنین بهموازات این رویداد، دورههای مقدماتی و پیشرفته هوش مصنوعی و برنامهسازی ویژه دانشجویان برگزار شد. طبق اعلام مسئولان، برگزیدگان مسابقات میتوانند از پشتیبانیهای معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و طرحهای بنیاد ملی نخبگان برای توسعه فعالیتهای آینده خود بهرهمند شوند.
نظر شما