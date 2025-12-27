  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

رسیدن کمک‌های مردم زرآباد سیستان و بلوچستان به سیل‌زدگان جاسک

رسیدن کمک‌های مردم زرآباد سیستان و بلوچستان به سیل‌زدگان جاسک

جاسک- در پی وقوع سیل در شهرستان جاسک، مردم و بزرگان شهرستان زرآباد استان سیستان و بلوچستان به یاری سیل‌زدگان مناطق باغان و نگر شتافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم و بزرگان شهرستان زرآباد استان سیستان و بلوچستان در پی وقوع سیل در شهرستان جاسک برای همدلی با مردم به یاری سیل‌زدگان مناطق باغان و نگر آمدند.

در این اقدام انسان‌دوستانه که با همراهی فرمانده سپاه جاسک و رئیس دادگستری این شهرستان انجام شد، نمادی از همبستگی و اتحاد مردمی در برابر بحران‌ها را نشان می‌دهد.

مردم شهرستان زرآباد با ارائه کمک‌های رفاهی، تلاش کرده‌اند تا از آسیب دیدگان سیل حمایت داشته باشند و نیازهای ضروری آنها را برطرف کنند. اهالی زر آباد خود بیش از هر کس طعم تلخ سیل و ویرانی‌های آن را چشیده‌اند.

این همبستگی بین مردم دو استان، موجب دلگرمی و امیدواری در میان سیل‌زدگان شد و نشان‌داد که قوم بلوچ همیشه در مواقع بحران برای همکاری و همدلی به یاری آنها خواهد رفت و در شرایط سخت در کنارشان خواهد ماند.

کد خبر 6703095

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها