به گزارش خبرگزاری مهر، مردم و بزرگان شهرستان زرآباد استان سیستان و بلوچستان در پی وقوع سیل در شهرستان جاسک برای همدلی با مردم به یاری سیل‌زدگان مناطق باغان و نگر آمدند.

در این اقدام انسان‌دوستانه که با همراهی فرمانده سپاه جاسک و رئیس دادگستری این شهرستان انجام شد، نمادی از همبستگی و اتحاد مردمی در برابر بحران‌ها را نشان می‌دهد.

مردم شهرستان زرآباد با ارائه کمک‌های رفاهی، تلاش کرده‌اند تا از آسیب دیدگان سیل حمایت داشته باشند و نیازهای ضروری آنها را برطرف کنند. اهالی زر آباد خود بیش از هر کس طعم تلخ سیل و ویرانی‌های آن را چشیده‌اند.

این همبستگی بین مردم دو استان، موجب دلگرمی و امیدواری در میان سیل‌زدگان شد و نشان‌داد که قوم بلوچ همیشه در مواقع بحران برای همکاری و همدلی به یاری آنها خواهد رفت و در شرایط سخت در کنارشان خواهد ماند.