رضا عابدینی بازیگر فیلم جدید محمدرضا اصلانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، رضا عابدینی گرافیست و نقاش به عنوان بازیگر به فیلم سینمایی «خاکستر خیال» به کارگردانی محمدرضا اصلانی و تهیهکنندگی مهدی عبادتی پیوست و نخستین تجربه جدی خود در عرصه بازیگری سینما را رقم میزند.
رضا عابدینی یکی از مهمترین گرافیستهای معاصر ایران است که بهواسطه سبک شخصی، نگاه مفهومی و پیوند خلاقانه خوشنویسی فارسی با طراحی گرافیک معاصر شناخته میشود.
آثار او در حوزه طراحی پوستر، هویت بصری و تایپوگرافی فارسی در نمایشگاهها و رویدادهای بینالمللی متعددی به نمایش درآمده است.
عابدینی علاوه بر فعالیت حرفهای، سابقه تدریس و داوری در جشنوارههای هنری را نیز در کارنامه دارد و نام او همواره با نوآوری، جسارت بصری و بازتعریف ظرفیتهای خط و نوشتار فارسی در گرافیک معاصر همراه بوده است.
اکبر زنجانپور، رویا جاویدنیا، بانیپال شومون، مهتاب ثروتی و مرجان اتفاقیان دیگر بازیگران این فیلم هستند که بهزودی مقابل دوربین خواهد رفت.
در این اثر سینمایی، طاهر امانی بهعنوان مشاور تولید پروژه، عارفه رشیدی بهعنوان سرپرست گروه کارگردانی و مدیر برنامهریزی، یاسر رمضانی مدیر صدابرداری، صدرا صدری طراح صحنه و مرجان گلزار به عنوان طراح لباس حضور دارند.
همچنین کامیاب متولی مدیر تولید، عباس حسینزاده مدیر فیلمبرداری، شهرام خلج طراح چهرهپردازی، فراز عمومی دستیار اول کارگردان، ایمان کرمیان طراح جلوههای ویژه میدانی، کامیار شفیعپور طراح جلوههای بصری، اکبر مهری مدیر تدارکات و مریم قربانینیا مشاور رسانهای و مدیر روابط عمومی این پروژه هستند.
