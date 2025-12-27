به گزارش خبرنگار مهر، آئین صد و نود و هفتمین پویش امید و افتخار با موضوع افتتاح ۵ بازار میوه و تره بار با حضور معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار، شهردار منطقه ۵ تهران و برخی از مدیران شهری صبح امروز برگزار شد.
داوود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، گفت: از روز اولی که بحث سازمان در تهران شکل گرفت، حرفی زده شده؛ آن موقع که میدان مرکزی درست شد، هدف ما این بود که از زمین تا سفره واسطهها را حذف کنیم و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را با کیفیت خوب و با قیمت مناسب به دست مردم برسانیم. بخشی از این هدف تحقق این است که ما امثال این بازارها را توسعه دهیم تا در همه محلهها، به تناسب، مردم بتوانند به بازارها و میادین دسترسی داشته باشند. این گام اول است که در حال انجام است و هدفگذاری هم شده است. امروز افتتاح میکنیم و هدف این است که توسعه پیدا کند و همه محلهها برخوردار باشند.
وی درباره تأمین کالاهای اساسی و میوه و سبزیجات گفت: برای این کار، بخشی از اقدامات داخلی است که با تولیدکنندههای اصلی وارد مذاکره شدهایم؛ هم ماهی، هم مرغ، هم تخم مرغ، هم سیب، پرتقال و هر آن چیزی که میتوانیم رایزنی کنیم تا واسطهها حذف شوند. باغدارها، تولیدکنندهها و دامدارها اینجا در تهران در این بازارها غرفه داشته باشند و محصولات خود را عرضه کنند تا هم محصول با کیفیت و هم محصول با قیمت بسیار مناسبتر از آن چیزی که با همه واسطهها به دست مردم میرسد، ارائه شود. این باعث یک اختلاف قیمت فاحش میشود.
وی افزود: بخشی دیگر نیازمند همکاری دیگران است. اخیراً در جلساتی که با دوستان دولت داشتیم، با وزیر محترم جهاد و معاونین ایشان گفتیم که ما این بازارها را داریم و میتوانیم زمینه بسیار خوبی فراهم کنیم تا هر کالایی دست مردم برسد. با نظارتها و صندوقهایی که داریم، یکپارچگی ایجاد میکنیم تا مطمئن باشیم که هر کالا در کدام بازار و با چه قیمتی فروخته میشود. درخواست ما این است که مجوز بدهند تا بتوانیم در موضوع گوشت، برنج، روغن و جاهایی که تولید داخلی کم است، واردات انجام دهیم و بازار را تنظیم کنیم. ما آمادگی خود را اعلام کردیم و اکنون دوباره میگوئیم که شهرداری تهران کاملاً آماده است و ظرفیت لازم برای تنظیم بازار وجود دارد تا گوشت با کیفیت و با قیمت بسیار مناسبتر در اختیار مردم قرار گیرد. برنج و سایر محصولات هم شامل همین طرح هستند. این اقدام کاملاً شدنی است.
گودرزی با اشاره به شرایط جهانی و داخلی گفت: بخشی از قیمتها متأثر از فضای جهانی، بخشی متأثر از تحریمها و بخشی هم از معادلات دیگر است. یک بخشی از گرانی را میتوان تحمل کرد و پذیرفت، ولی میتوان جلوی گرانی نظامگسیخته و فشاری که بر مردم وارد میشود را گرفت. ما حاضریم کمک کنیم و ظرفیت کشور کم نیست؛ هم تولیدکنندههای داخلی و هم بخشی که کمبود دارد از خارج تأمین میشود. کالاهای اساسی به صورت مکتوب اعلام شده و جلسات برگزار شده است. هدف ما این است که فشار روی مردم کاهش یابد و حال مردم بهتر شود.
وی تاکید کرد: ما مسئولیت گرفتیم تا برای مردم کاری انجام دهیم، نه برای عکس یادگاری یا پر کردن رزومه. در کشوری با ظرفیتهای فراوان، چرا باید مردم اذیت شوند؟ در تحلیل کارهای اساسی، دامدار، کشتارگاه، تولیدکننده و باغدار با ما همکاری میکنند، اما بخشش دیگران هم کمک میکند، مخصوصاً وزارت جهاد. اگر طرح ما پذیرفته شود، میتوانیم قیمتها را کنترل کنیم و با استفاده از ظرفیتهای داخلی و خارجی، کالاهای اساسی را به دست مردم برسانیم.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران در پایان گفت: همه تلاش ما این است که مردم حال بهتری داشته باشند و نوکری بهتری برای مردم انجام دهیم. اگر امکانات در اختیار ما است، چه در شهرداری منطقهای، چه در معاونت، چه در فرمانداری یا وزارتخانه، هدف خدمت به مردم است. ما آمادهایم و متوقف نمیشویم. بخش خصوصی هم تجربه دارد و میتواند کمک کند. دولت نیز همکاری خواهد کرد تا انشاءالله در آستانه ماه مبارک رمضان مشکل تأمین مرغ، گوشت و سایر کالاها به حداقل برسد.
نظر شما