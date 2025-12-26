برآورد خسارت ۴۷۵۰ میلیاردی سیل به کشاورزی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان گفت: سیلاب‌های اواخر آذرماه سال جاری خسارتی حدود ۴,۷۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداران و زیرساخت‌های بخش کشاورزی استان وارد کرد.

محمد حسن یادگارزایی افزود: با توجه به هشدار نارنجی هواشناسی، پیش از وقوع این رخداد، اقدامات پیشگیرانه و پروتکل‌های مدیریت ریسک برای کنترل و کاهش خسارات، به‌صورت فوری در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: این برآورد اولیه بر اساس جمع‌بندی گزارش‌های رسیده از مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌های خسارت‌دیده صورت گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان بیان کرد: در بررسی‌های اولیه، بخش زراعی بیشترین سهم را از کل خسارت وارده متحمل شده است.

وی در پایان بر ضرورت تخصیص اعتبارات ویژه برای جبران خسارات و بازسازی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده بخش کشاورزی تاکید کرد.

