  1. استانها
  2. بوشهر
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲

هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- هواشناسی استان بوشهر هشدار سطح نارنجی را برای وزش باد شدید و تندبادهای لحظه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هواشناسی استان بوشهر با صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و تندبادهای لحظه‌ای از اوایل وقت یکشنبه هفتم دیماه تا پنجشنبه ۱۱ دیماه اطلاع‌رسانی کرد.

مخاطره این سیستم وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، تندبادهای لحظه‌ای (گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا (۱۲۰ تا ۲۱۰ سانتی‌متر گاهی تا ۲۷۰ سانتیمتر) خواهد بود.

افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس، اختلال در ترددها و فعالیت دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، کاهش دید افقی از مخاطرات این ایام است.

توصیه می‌شود که نسبت به اجتناب از ترددهای دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، ممنوعیت شنا، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارات احتمالی اقدام شود.

کد خبر 6703285

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها