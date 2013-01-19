مدیران اصفهانی باید به شورا بیایند و پاسخگو باشند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجرسولیها ظهر شنبه در جلسه علنی شورای شهر اصفهان که با حضور شهردار اصفهان برای تقدیم بودجه سال 92شهر، برگزار شد، با بیان اینکه با وجود تمام فشارهای اقتصادی، بودجه اجرایی و عمرانی اصفهان در هیچ سالی مانند سال آتی شاخص نبوده است، اظهار داشت: شورای شهر اصفهان براساس سند چشمانداز خود برای شهر اصفهان تمام پروژههای شهر تا سال 1394 را مشخص کرده است.
وی ادامه داد: از سال 1392 به بعد پروژههای ریلی جایگزین پروژههای جادهای شهر خواهد شد.
رئیس شورای شهر اصفهان بیان داشت: رینگ چهارم ترافیکی شهر اصفهان نیاز شهر است و با توجه به اینکه به آخرین دوره شورای سوم نیز نزدیک میشویم، میطلبد تا شورای چهارم شهر اصفهان اهتمام ویژهای به طرح احداث رینگ چهارم ترافیکی شهر داشته باشد.
وی تصریح کرد: رینگ چهارم ترافیکی تنها بر عهده شهرداری نیست و بخشی از آن باید از سوی اداره راه و شهرسازی استان پیگیری و دنبال شود.
حاجرسولیها به جلسه امروز هیئت مدیره متروی اصفهان اشاره و گفت: براساس قولهایی که در مورد این پروژه داده شده است تا پایان سالجاری یک رام واگن برای قطار شهری اصفهان وارد شهر میشود.
وی با بیان اینکه توسعه فضای سبز یکی از راههای اصلی مقابله با آلودگی هواست، اضافه کرد: به طور نمونه هزینهای که شهرداری اصفهان برای آبیاری فضای سبز اطراف پالایشگاه اصفهان میپردازد حدود 600 میلیون تومان است.
رئیس شورای شهر اصفهان با بیان اینکه شهر اصفهان پس از انقلاب اسلامی در بسیاری از زمینهها یا در رده دوم و یا در رده نخست بوده است، گفت: تمام مدیران استان باید به شورای شهر بیایند و پاسخگوی مسئولان و اعضای شورای شهر باشند.
وی همچنین از تشکیل معاونتی با عنوان" معاونت اقتصادی و پشتیبانی" در شهرداری اصفهان خبر داد و افزود: این معاونت باید به منظور مدیریت هزینههای پروژهها در شهرداری راهاندازی شود.
حاجرسولیها در پایان زمان بررسی و نهایی شدن بودجه شهر اصفهان در سال 1392 را قبل از 22 بهمنماه جاری عنوان کرد.
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