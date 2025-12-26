کاظمی: صیانت از آرای مردم اولویت اصلی انتخابات شوراهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کاظمی در نشست انتخاب اعضای هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان زنجان، با اشاره به الزامات قانونی انتخابات پیشرو، اظهار کرد: این نشست در راستای اجرای ماده ۴۷ قانون انتخابات و آئیننامههای اجرایی مربوطه و با هدف فراهمسازی بستر لازم برای برگزاری انتخاباتی منظم و قانونمند برگزار شد.
فرماندار زنجان گفت: حفظ سلامت فرآیندها، رعایت اصل بیطرفی، قانونمداری و صیانت از آرای مردم، اولویت اصلی در تمامی مراحل هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.
کاظمی افزود: در جریان این نشست و پس از رأیگیری از میان ۳۰ نفر از معتمدین حاضر که از اقشار و تخصصهای مختلف شهرستان بودند، هشت نفر به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر به عنوان اعضای علیالبدل هیئت اجرایی انتخاب شدند تا در کنار اعضای اداری، مسئولیت اجرای انتخابات در شهرستان زنجان را بر عهده داشته باشند.
فرماندار زنجان با تأکید بر نقش محوری هیئت اجرایی در فرآیند مردمسالاری، تصریح کرد: این هیئت که برآمده از اعتماد عمومی و معتمدین مردمی است، نقش مؤثری در ایجاد شفافیت، اعتمادسازی و صیانت از آرای شهروندان ایفا میکند.
کاظمی با قدردانی از مشارکت و مسئولیتپذیری معتمدین، خاطرنشان کرد: حضور و همراهی معتمدین، جلوهای از پاسداری از سرمایه اجتماعی، تقویت مردمسالاری دینی و افزایش مشارکتهای اجتماعی است.
رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان زنجان در پایان با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشتماه ۱۴۰۵، گفت: برنامهریزی و هماهنگیهای لازم از هماکنون آغاز شده است تا تمامی مراحل انتخابات از ثبتنام داوطلبان تا روز اخذ رأی، مطابق جدول زمانبندی و با دقت و نظارت کامل انجام شود.
