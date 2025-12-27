نجات ۶ خدمه لنج باری در مسیر دبی به بندر ریگ

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی حاجی‌رضایی اظهار کرد: گزارشی مبنی بر اعلام اضطرار و آب‌گرفتگی یک فروند موتورلنج باری با ۶ نفر خدمه، در مسیر دبی به بندر ریگ و در حوالی خورخان، به مرکز فرعی جست‌وجو و نجات دریایی لاور ساحلی اعلام شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش اضطرار، بلافاصله شناور ناجی ۸ از پایگاه عامری به موقعیت موتورلنج مضطر اعزام گردید و همزمان از طریق ایستگاه لاور ساحلی، درخواست کمک برای شناورهای متردد در آن محدوده از طریق کانال ۱۶ باند VHF پخش شد.

معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: همچنین با هماهنگی انجام‌شده با بسیج دریایی خورخان، یک واحد کمکی برای امدادرسانی به سمت موقعیت اعلامی اعزام شد.

حاجی‌رضایی تصریح کرد: خدمه موتورلنج پس از ترک شناور و استقرار در جان‌پناه (لایف‌رفت)، توسط یک فروند موتورلنج امدادرسان از دریا در سلامت کامل نجات یافته و پس از طی مسافت حدود یک مایل دریایی، با هماهنگی به عمل آمده جهت بازگشت نجات‌یافته‌گان به ساحل، به قایق امدادرسان بسیج دریایی خورخان تحویل داده شدند.

معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر خاطرنشان کرد: شناور ناجی ۸ پس از پایش کامل موقعیت موتورلنج نیمه‌غرق و اطمینان از عدم ایجاد خطر برای ناوبری سطحی شناورهای عبوری، و همچنین پس از حصول اطمینان از وضعیت سلامتی سرنشینان و پایان عملیات، به پایگاه خود در اسکله عامری پهلو گرفت.