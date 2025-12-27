حجت الاسلام هادی شکاری در گفتگو با خبرنگار مهر از استقبال گسترده و کمسابقه مردم از مراسم معنوی اعتکاف در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: تاکنون بیش از سه هزار نفر در ۵۱ پایگاه برای شرکت در آئین اعتکاف ثبتنام کردهاند که این آمار نسبت به سالهای گذشته رشد ۱۰۰ درصدی را نشان میدهد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بردسکن با اشاره به افزایش چشمگیر مشارکت مردمی بیان کرد: این استقبال پرشور، بیانگر عمق گرایش اقشار مختلف جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان به برنامههای دینی و معنوی است و نشان میدهد اعتکاف جایگاه ویژهای در میان مردم بردسکن پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه اعتکاف فرصتی ناب برای خلوت با خداوند و بازنگری در سبک زندگی است، افزود: این آئین معنوی زمینهساز خودسازی، تقویت ارتباط با قرآن کریم، تعمیق باورهای دینی و افزایش آرامش روحی و معنوی در جامعه میشود و میتواند آثار تربیتی و فرهنگی ماندگاری به همراه داشته باشد.
شکاری با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای برگزاری منظم این مراسم گفت: از مجموع ۵۱ پایگاه پیشبینی شده در سطح شهرستان، ۴۲ پایگاه ویژه خواهران و ۹ پایگاه ویژه برادران است که با همکاری مساجد، روحانیون مستقر و نیروهای فرهنگی، آماده میزبانی از معتکفین هستند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بردسکن با تأکید بر نقش همکاری دستگاهها و نهادهای فرهنگی تصریح کرد: هماهنگیهای لازم با ائمه جماعات، هیئت امنای مساجد، آموزش و پرورش و مجموعههای فرهنگی انجام شده تا برنامههای عبادی، قرآنی و فرهنگی اعتکاف با کیفیت مطلوب برگزار شود و فضای معنوی مناسبی برای شرکتکنندگان فراهم آید.
وی همچنین از نقش اثرگذار خیرین در تسهیل حضور مردم در این مراسم قدردانی کرد و گفت: در برخی مناطق شهرستان، با مشارکت و حمایت خیرین، هزینههای اعتکاف به طور کامل تأمین شده و شرکت در این آئین معنوی برای معتکفین رایگان است که این اقدام ارزشمند موجب افزایش مشارکت و فراهم شدن فرصت حضور برای اقشار کمبرخوردار شده است.
شکاری با ابراز امیدواری نسبت به برکات این مراسم خاطرنشان کرد: برگزاری باشکوه اعتکاف میتواند نقش مهمی در تقویت معنویت عمومی، تحکیم بنیانهای اخلاقی جامعه و گسترش فرهنگ دینی بهویژه در میان نسل جوان ایفا کند و آثار مثبت آن در سطح شهرستان ماندگار خواهد بود.
