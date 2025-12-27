  1. استانها
  2. مرکزی
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۳

بیات: ۵۰ درصد پروژه‌های تعاونی در مرکزی به نتیجه نرسیدند

بیات: ۵۰ درصد پروژه‌های تعاونی در مرکزی به نتیجه نرسیدند

اراک- رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به ناکامی نیمی از طرح‌های تعاونی توسعه و عمران در این استان گفت: بی‌توجهی در این بخش، مشکلات زیادی را در آینده ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیات بعد از ظهر شنبه در چهارمین نشست شورای توسعه تعاون استان مرکزی اظهار کرد: در تدوین سیاست‌ها و تصویب طرح‌های جدید باید همه ملاحظات به‌دقت لحاظ شود تا مشکلات تعاونی توسعه و عمران خمین در سایر شهرستان‌ها تکرار نشود.

وی افزود: شرکتی با ۱۱ هزار و ۳۰۰ سهامدار هم‌زمان با استان اصفهان تأسیس شد و در حالی که استان اصفهان به حقوق سهامداران خود رسید، هزاران سهامدار در استان مرکزی همچنان از حقوق خود محروم مانده‌اند.

وی بیان تصریح کرد: برای پیشگیری از تکرار مشکلات مشابه در سایر نقاط استان، ضروری است که طرح‌ها و رویکردهای جدید و مناسب برای توسعه تعاونی‌ها تدوین و اجرا شود.

وی ادامه داد: ۵۰ درصد از پروژه‌های تعاونی‌های توسعه و عمران استان مرکزی به نتیجه نرسیده که این وضعیت، زنگ خطری برای توسعه پایدار این بخش محسوب می‌شود.

بیات تاکید کرد: عدم استفاده مناسب از تجربیات گذشته یکی از مشکلات اصلی است و بهره‌برداری از تجربیات موفق و ناموفق گذشته می‌تواند به اصلاح مسیر و پیشگیری از بروز مشکلات کمک کند.

وی با اشاره به لزوم اجرای شفاف و دقیق قوانین افزود: در صورت وجود نقص یا کاستی در اجرای قوانین، لازم است موضوع به‌صورت مکتوب اعلام شود تا از طریق معاونت قوانین مجلس بررسی و تعیین تکلیف شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: نظارت بیشتر بر توزیع اعتبارات و منابع استان مورد تاکید است و عدالت در توزیع این منابع باید به‌طور جدی رعایت شود.

وی بیان کرد: در تبصره ۱۸ که در سال جاری به تبصره ۱۵ تغییر یافته است باید اطمینان حاصل شود که هیچ بخشی، به‌ویژه حوزه تعاون، مورد غفلت قرار نگیرد.

بیات افزود: فعال‌سازی کارگروه‌های استانی و تقویت نظارت بر فرآیند تخصیص منابع می‌تواند در اصلاح شرایط موجود و ارتقای عملکرد تعاونی‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

کد خبر 6703650

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها