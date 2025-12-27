میرزایی: بازگشت به مدل تعاونی‌ کارگری راهگشای تأمین مسکن در ساوه است

به گزارش خبرنگار مهر، داود میرزایی پیش از ظهر شنبه در نشست بررسی وضعیت مسکن کارگری که با حضور معاون وزیر کار در فرمانداری ساوه برگزار شد، اظهار کرد: بهره گیری از ظرفیت تعاونیهای مسکن کارگری و مشارکت مستقیم صنایع و کارفرمایان میتواند مشکلات تأمین مسکن کارگران را بهصورت عملیاتی حل کند.
وی با اشاره به تجربههای موفق گذشته در حوزه مسکن کارگری گفت: در دهههای نخست انقلاب، زمینها به شکل عادلانه میان کارگران واگذار میشد و هر فرد بدون تبعیض صاحب زمین میشد. کارگران نیز با تشکیل تعاونیها و استفاده از امکانات موجود، مسکن خود را میساختند و این تجربه نشان داد که حضور مردم و تعاونیها ضامن موفقیت پروژههاست.
میرزایی ادامه داد: امروز بسیاری از خانههای سازمانی کارخانهها به دلیل مشکلات مالی واگذار شدهاند و بخش عمدهای از کارگران از این امکانات محروم ماندهاند، اما در ساوه زمین کافی وجود دارد و میتوان درصد مشخصی از زمین هر کارخانه را به کارگران اختصاص داد تا با تشکیل تعاونی و استفاده از آورده و وام، اقدام به ساخت مسکن کنند.
وی افزود: کارفرمایان نیز با وجود محدودیتها پای کار آمدهاند و حاضرند در تأمین مسکن کارگران مشارکت کنند و انتظار است دولت و سازمان ملی زمین زیرساختها و زمین مورد نیاز را در اختیار صنایع قرار دهند تا این مدل عملیاتی شود.
دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه با تأکید بر اهمیت عدالت اجتماعی گفت: استفاده از ظرفیت کارگران و تعاونیها علاوه بر حل مشکل مسکن، انگیزه نیروی انسانی را افزایش میدهد و موجب حفظ نیروهای متخصص در واحدهای تولیدی خواهد شد.
وی تصریح کرد: اکنون زمان آن است که زمینها و زیرساختها در اختیار صنایع و تعاونیها قرار گیرد و تفاهمنامههای اجرایی نوشته شود تا مراحل ساخت مسکن به شکل کاربردی پیش رود چرا که این اقدام علاوه بر تأمین حقوق کارگران، چرخه تولید و اقتصاد کشور را نیز فعال نگه میدارد.
میرزایی گفت: مدل پیشنهادی ما ترکیبی از مشارکت کارگران، حمایت صنایع و تأمین زیرساخت توسط دولت است و چنانچه این مدل اجرایی شود، کارگران خانهدار خواهند شد و صنایع نیز با نیروی انسانی پایدار و متخصص، تولید را ادامه خواهند داد.
