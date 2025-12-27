به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی بعدازظهر شنبه در نشست شورای توسعه بخش تعاون استان مرکزی گفت: این استان بهعنوان پایتخت صنعت کشور شناخته میشود و شهرستانهایی مانند ساوه، دلیجان، خمین و محلات نیز از نظر تنوع صنعتی جایگاه ویژهای دارند.
وی افزود: در استان مرکزی بیش از ۵۲ ماده معدنی شناسایی شده و سال گذشته حدود ۱.۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از گمرکات این استان انجام شده است.
استاندار مرکزی با تاکید بر نقش تعاونیها در تأمین مسکن اظهار کرد: بسیاری از کارمندان و کارگران این استان از طریق تعاونیها صاحب مسکن شدهاند، این مدل با ساخت تدریجی، امکان جمعآوری سرمایه و کاهش فشار مالی بر دولت را فراهم میکند و فرآیندی اجتماعی و مشارکتی است که اعتماد عمومی را افزایش میدهد.
زندیهوکیلی تصریح کرد: تجارب موفق تعاونیها باید در شورای عالی مسکن و مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد تا زمینه قانونی توسعه مسکن از طریق تعاونیها فراهم شود.
وی همچنین به ظرفیتهای کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: تعاونیهای گلخانهداران محلات رتبه نخست صادرات گل و گیاه آپارتمانی کشور را کسب کردهاند و مدیریت صحیح و مشارکت اعضا، ارزش افزوده بالایی ایجاد کرده و زمینه رونق اقتصادی را فراهم میکند.
استاندار مرکزی با تاکید بر اهمیت سرمایهگذاری خرد مردمی در تعاونیها ادامه داد: این ظرفیت میتواند اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی را تقویت کند.
وی با اشاره به انرژیهای تجدیدپذیر افزود: تا کنون ۴۵۰ مگاوات ظرفیت نیروگاههای خورشیدی ایجاد شده و برخی تعاونیها نیز در این حوزه فعال هستند.
استاندار مرکزی افزود: نمونه موفق آن تعاونی کارکنان اداره برق است که سرمایهگذاری در نیروگاه خورشیدی آن ظرف دو سال بازگشت دارد و تا ۳۰ سال درآمد پایدار ایجاد میکند.
