سردارنگهبان: قتل همسر در پی اختلاف خانوادگی؛ قاتل دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد نگهبان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر کشف جسد آغشته به خون در یکی از محلات شهر یزد بلافاصله کارآگاهان پلیس آگاهی در صحنه جرم حضور یافته و با هماهنگی قضائی اقدامات تحقیقاتی در این خصوص را آغاز که مشخص گردید متوفی احدی از اتباع بیگانه افغانی می‌باشد.

وی افزود: با انجام اقدامات تخصصی و بررسی کارشناسانه محل وقوع جرم و محیط پیرامون آن توسط کارآگاهان در سریع‌ترین زمان ممکن با توجه به صدمات وارده به متوفی ارتکاب بزه قتل قوت گرفت.

سردار نگهبان ادامه داد: کارآگاهان در ادامه تحقیقات موفق شدند با اقدامات فنی و تخصصی و جامع قاتل را که از اتباع افغانستان و همسر متوفی بوده شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه پلیسی دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل که در بازجویی‌های انجام شده در مواجهه با مستندات و ادله ارائه شده از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی به ارتکاب قتل مقتول در پی بروز اختلافات خانوادگی حادث شده معترف شد.

فرمانده انتظامی استان یزد در خاتمه با اشاره به دستگیری قاتل بیان داشت: با تکمیل شدن تحقیقات و بازسازی صحنه جرم پرونده متشکله به همراه متهم جهت انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.