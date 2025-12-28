به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در آخرین دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران، امروز یکشنبه ۷ دی و از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس با قضاوت مرتضی منصوریان، میزبان تیم گل‌گهر سیرجان خواهد بود.

استقلال که با ۲۲ امتیاز و یک بازی کمتر نسبت به برخی رقبا در رده پنجم جدول قرار دارد، این دیدار خانگی را فرصتی مهم برای کاهش فاصله با تیم‌های بالانشین و نزدیک‌شدن به صدر جدول می‌داند. آبی‌پوشان پایتخت برای تحقق این هدف، چاره‌ای جز کسب سه امتیاز این مسابقه ندارند.

در آستانه این دیدار، استقلال با چند غایب تأثیرگذار روبه‌رو است. رستم آشورماتوف به دلیل محرومیت، دیدیه اندونگ به علت حضور در اردوی تیم ملی گابن برای شرکت در جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ و مهران احمدی به دلیل مصدومیت، در این بازی تیم خود را همراهی نخواهند کرد؛ موضوعی که می‌تواند کار ریکاردو ساپینتو را برای چیدمان ترکیب اصلی دشوارتر کند.

این مسابقه در حالی برگزار می‌شود که در ابتدا قرار بود استقلال و گل‌گهر در ورزشگاه امام رضا (ع) شهر مشهد به مصاف هم بروند، اما مخالفت مسئولان استان خراسان رضوی با برگزاری این دیدار باعث شد تا بار دیگر ورزشگاه شهدای شهر قدس به‌عنوان میزبان انتخاب شود. با این حال، کیفیت نامناسب زمین چمن این ورزشگاه به یکی از دغدغه‌های اصلی دو تیم تبدیل شده و حتی اعتراض هر دو سرمربی، ریکاردو ساپینتو و مهدی تارتار، را به دنبال داشته است؛ سرمربیانی که نگرانی خود را بابت احتمال مصدومیت بازیکنان‌شان ابراز کرده‌اند.

در سوی مقابل، تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان که لیگ را با نتایج قابل‌قبولی آغاز کرده بود، اکنون با ۲۰ امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارد. شاگردان مهدی تارتار با انگیزه بالایی پا به این دیدار می‌گذارند و امیدوارند با کسب نتیجه‌ای مطلوب، تهران را با دست پُر به مقصد سیرجان ترک کنند. گل‌گهر نیز در این بازی یک غایب مهم دارد و اریک بایناما، هم‌وطن دیدیه اندونگ، قادر به همراهی تیمش نخواهد بود.

نگاهی به آمار تقابل‌های اخیر دو تیم نشان می‌دهد که کفه ترازو به‌طور کامل به سود استقلال سنگینی می‌کند. در ۱۰ دیدار گذشته استقلال و گل‌گهر، آبی‌پوشان موفق به کسب ۷ پیروزی شده‌اند و ۳ بازی نیز با نتیجه تساوی خاتمه یافته است؛ آماری که نشان می‌دهد گل‌گهر تاکنون نتوانسته استقلال را در این تقابل‌ها شکست دهد.

نکته قابل توجه دیگر این دیدار، حضور دو بازیکن سابق استقلال در ترکیب گل‌گهر است. امید حامدی‌فر و پیمان بابایی که سابقه پوشیدن پیراهن آبی را در کارنامه دارند، در این مسابقه مقابل تیم سابق خود قرار خواهند گرفت؛ موضوعی که می‌تواند بر جذابیت‌های این دیدار بیفزاید.