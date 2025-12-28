به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و گل گهر در هفته پانزدهم لیگ برتر امروز یکشنبه ۷ دی و از ساعت ۱۶:۳۰ با قضاوت مرتضی منصوریان و در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان مهدی تارتر خاتمه یافت.

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، سامان فلاح، عارف غلامی، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی نیا، یاسر آسانی، منیر الحدادی، اسماعیل قلی زاده و داکنز نازون

ترکیب گل گهر:

فرزین گروسیان، سیاوش یزدانی، آرمان اکوان، مسیح زاهدی، امیر جعفری (کارت زرد)، علیرضا علیزاده مهدی تیکدری، مجید عیدی، پوریا شهرآبادی، پوریا پورعلی و پوریا لطیفی‌فر

شروع ضعیف هر دو تیم

بازیکنان استقلال در دقیقه ۳ قصد داشتند تا اولین حمله خود را از سمت راست تدارک ببینند که امیر جعفری روی صالح حردانی مرتکب خطا شد و داور به بازیکن میهمان کارت زرد نشان داد.

در ۱۰ دقیقه ابتدایی این بازی هیچ یک از دو تیم موقعیتی را روی دروازه‌ها ایجاد نکردند و توپ بیشتر در میانه‌های زمین در جریان بود.

یاسر آسانی در دقیقه ۲۷ قصد داشت تا از سمت راست به سمت دروازه گل گهر نفوذ کند که امیر جعفری با تکل خوب خود توپ را در اختیار گرفت و باعث سرنگونی وینگر استقلال شد که همین موضوع دقایقی وقفه در بازی ایجاد کرد و بازیکنان دو تیم با هم درگیر شدند.

اولین گل بازی برای گل گهر

بازیکنان گل گهر در دقیقه ۳۷ صاحب ضربه کرنر شدند که امیر جعفری توپ را روی دروازه استقلال سانتر کرد و روی اشتباه خط دفاعی آبی‌ها از جمله سامان فلاح، پوریا شهرآبادی با ضربه سر موفق شد گل اول بازی را برای گل گهر به ثمر برساند. پس از این گل بازیکنان استقلال حمله‌ای را به سمت دروازه گل گهر ترتیب دادند که ضربه اسماعیل قلی زاده از درون محوطه جریمه را فرزین گروسیان در خدمت گرفت.

آدان دروازه استقلال را نجات داد

بازیکنان گل گهر در دقیقه ۴۲ باز هم به سمت دروازهخ استقلال حمله ور شدند که پوریا شهرآبادی با شوتی از بیرون محوطه جریمه دروازه این تیم را تهدید کرد کرد که آنتونیو آدان با واکنش خوب خود مانع از ورود توپ به دروازه شد.