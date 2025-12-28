  1. استانها
نوری: زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن خراسان شمالی باید سریع‌تر تکمیل شود

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: زیرساخت‌های طرح نهضت ملی مسکن باید هرچه سریع‌تر مرتفع شود و در صورت مشاهده کم‌کاری مسئولان، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر یکشنبه در جلسه شورای مسکن خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: خدماتی که در دهه فجر به مردم ارائه می‌شود باید به‌گونه‌ای باشد که در ذهن آنان ماندگار شود.

وی با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای طرح‌های حوزه مسکن افزود: زیرساخت‌های طرح نهضت ملی مسکن باید هرچه سریع‌تر مرتفع شود و در صورت مشاهده هرگونه کم‌کاری از سوی مسئولان، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: برای واحدهای نیمه‌تمام موجود در استان باید تصمیم‌گیری دقیق و کارشناسانه انجام شود تا این واحدها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

نوری با بیان اینکه مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم است، تصریح کرد: رضایتمندی مردم در گرو اجرای به‌موقع و صحیح طرح‌های مسکن است و مدیران باید آمار و عملکرد خود را به‌صورت شفاف ارائه دهند.

وی همچنین بر لزوم حمایت از دهک‌های اول تا چهارم جامعه تأکید کرد و گفت: باید مشکلات حوزه مسکن این اقشار هرچه سریع‌تر مرتفع شود و حمایت‌های لازم در این زمینه صورت گیرد.

