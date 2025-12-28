به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر یکشنبه در جلسه شورای مسکن خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: خدماتی که در دهه فجر به مردم ارائه میشود باید بهگونهای باشد که در ذهن آنان ماندگار شود.
وی با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای طرحهای حوزه مسکن افزود: زیرساختهای طرح نهضت ملی مسکن باید هرچه سریعتر مرتفع شود و در صورت مشاهده هرگونه کمکاری از سوی مسئولان، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
استاندار خراسان شمالی ادامه داد: برای واحدهای نیمهتمام موجود در استان باید تصمیمگیری دقیق و کارشناسانه انجام شود تا این واحدها در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسند.
نوری با بیان اینکه مسکن یکی از مهمترین دغدغههای مردم است، تصریح کرد: رضایتمندی مردم در گرو اجرای بهموقع و صحیح طرحهای مسکن است و مدیران باید آمار و عملکرد خود را بهصورت شفاف ارائه دهند.
وی همچنین بر لزوم حمایت از دهکهای اول تا چهارم جامعه تأکید کرد و گفت: باید مشکلات حوزه مسکن این اقشار هرچه سریعتر مرتفع شود و حمایتهای لازم در این زمینه صورت گیرد.
