فرماندار گناوه: عزم جدی برای تکمیل طرح توسعه بندر داریم

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر پنجشنبه در نشستی تخصصی با محمد شکیبی‌نسب معاون بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین عفیفی‌پور مدیرکل امور دریایی این سازمان با تأکید بر اهمیت توسعه زیر ساخت‌های بندری در دولت وفاق ملی برای آینده اقتصادی و تجاری شهرستان، تصریح کرد: تکمیل فاز اول طرح توسعه بندر گناوه و شروع طرح بندرریگ تا پایان سال در اولویت اصلی ما قرار دارد و با تمام توان در حال پیگیری جذب اعتبارات پایانی هستیم.

وی افزود: با بهره‌برداری از فاز نخست طرح توسعه گناوه، علاوه بر اینکه شاهد تحولی بزرگ در زیرساخت‌های بندری شهرستان خواهیم بود، زمینه‌ساز آغاز فاز دوم و تحقق چشم‌اندازهای بزرگ‌تر برای توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در گناوه خواهد شد.

فرماندار گناوه همچنین بر هم‌افزایی و همکاری نزدیک میان فرمانداری و سازمان بنادر و دریانوردی تأکید کرد و اظهار کرد: گناوه در آستانه یک جهش بزرگ در حوزه بندری و اقتصادی قرار دارد و ما این مسیر را با جدیت و امید دنبال می‌کنیم.

وی بیان کرد: با تکمیل فاز اول طرح توسعه بندر گناوه، ظرفیت‌های جدیدی در حوزه حمل‌ونقل دریایی، تجارت و سرمایه گذاری در شمال استان بوشهر ایجاد خواهد شد.

فرماندار گناوه اهتمام جدی در پیگیری آغاز طرح توسعه بندرریگ را از دیگر اولویت ها عنوان کرد و افزود: مطالعات طرح جامع توسعه این بندر تاریخی انجام شده است و امیدواریم با تزریق اعتبار که قول آن داده شده، به زودی شاهد آغاز عملیات اجرایی آن در سال جاری باشیم.

در این نشست موضوعات مهم مربوط به طرح توسعه بندر گناوه و بندر ریگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رایزنی‌های لازم جهت تسریع در روند اجرای این پروژه‌های زیربنایی انجام شد.