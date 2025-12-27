هیچ مانعی برای افزایش دفاتر پیشخوان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد قدس علوی، شامگاه شنبه در واکنش به گلایه شهروندان گالیکشی درباره محدود بودن دفتر پیشخوان، گفت: در شهرستان گالیکش در مجموع هفت دفتر پیشخوان فعال است که همگی در حال ارائه خدمت هستند.



وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها یک دفتر پیشخوان خدمات تعویض شناسنامه ارائه می‌دهد، افزود: این موضوع ناشی از محدودیت‌های فنی و امنیتی تعیین‌شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور است و کم‌کاری یا ممنوعیت از سوی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعان نیست.



علوی اظهار کرد: ارائه خدمات ثبت احوال مستلزم فراهم بودن زیرساخت‌هایی نظیر فضای ایمن، اتاق عکاسی استاندارد، تجهیزات تخصصی و استقرار کارشناس فنی است؛ شرایطی که برخی دفاتر پیشخوان هنوز موفق به تأمین آن نشده‌اند.



رئیس ارتباطات و فناوری اطلاعات گلستان با بیان اینکه واگذاری دفاتر پیشخوان بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی صرفاً به اشخاص حقوقی انجام می‌شود، گفت: شرکت‌های حقوقی واجد شرایط می‌توانند با داشتن حداقل مدرک کارشناسی، نداشتن وابستگی استخدامی به دولت و رعایت ضوابط قانونی، مجوز فعالیت دریافت کنند.



وی از آمادگی کامل برای حمایت مالی از دفاتر متقاضی خبر داد و خاطرنشان کرد: در صورت نیاز، تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۸ برای تجهیز دفاتر پیشخوان در نظر گرفته شده که سال گذشته و امسال نیز تعدادی از دفاتر استان از آن بهره‌مند شده‌اند.



علوی با تأکید بر رویکرد دولت در توسعه خدمات الکترونیک و کاهش مراجعات غیرضروری شهروندان، گفت: این موضوع را با همکاری اداره ثبت احوال به‌طور جدی پیگیری می‌کنیم تا در صورت تمایل دفاتر دیگر، زمینه ارائه خدمات تعویض شناسنامه در نقاط بیشتری از گالیکش فراهم شود و مردم برای دریافت خدمات متحمل اتلاف وقت و هزینه نشوند.