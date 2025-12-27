به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اردوی دو روزه‌ای ویژه دانشجویان و کارکنان خود به مقصد کرمان برگزار می‌کند.

این اردو با عنوان «راهیان مقاومت – مکتب شهید سلیمانی» در تاریخ هشتم دی‌ماه ۱۴۰۴ رأس ساعت ۲۲:۰۰ آغاز و عصر دهم دی‌ماه به پایان می‌رسد. ظرفیت اردو شامل دو دستگاه اتوبوس با گنجایش ۴۰ نفر خواهران و ۴۰ نفر برادران است.

محل اسکان شرکت‌کنندگان سالن ورزشی ۹ دی پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خواهد بود که به‌صورت ساده در نظر گرفته شده است. هزینه ثبت‌نام برای دانشجویان ۱۰۰ هزار تومان و برای کارکنان ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

مهلت ثبت‌نام تا ساعت ۱۲ ظهر روز هفتم دی‌ماه ادامه دارد و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۰۳۴۳۲۵۴۷۱ تماس گرفته یا پیام ارسال کنند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، در صورت ثبت‌نام بیش از ظرفیت، قرعه‌کشی انجام می‌شود. این برنامه فرصتی ارزشمند برای آشنایی بیشتر با مکتب و سیره شهید حاج قاسم سلیمانی و گرامیداشت یاد آن شهید بزرگوار است.