حسینی: دیّر سهم واقعی خود را از خدمات صنایع دریافت نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه بندر دیّر با اشاره به جایگاه معنوی ماه رجب، اظهار داشت: ماه رجب، ماه رحمت الهی، دعا و تقرب به ذات حق از مسیر خودسازی است و از سوی دیگر، به‌عنوان ماه اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) جایگاه ویژه‌ای در معارف دینی دارد.

امام جمعه دیّر با بیان اینکه ماه رجب از منظر معارف اسلامی ماهی بسیار عظیم و پرظرفیت است، افزود: در بیانات رهبر معظم انقلاب نیز تعبیرات ارزشمند و عمیقی درباره این ماه مبارک مطرح شده که نشان‌دهنده اهمیت ویژه آن است.

امام جمعه دیر تصریح کرد: از نگاه رهبر انقلاب، اصل اساسی در ماه رجب اصلاح نفس و زدودن غفلت‌هاست و این ماه، ماه استغفار، دعا، نماز، تضرع و توسل به درگاه الهی به‌شمار می‌رود.

حسینی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری صحیح از فرصت‌های معنوی این ماه، خاطرنشان کرد: دعاهای ماه رجب باید با فهم معنا و حضور قلب خوانده شود و مؤمنان باید خود را پیوسته در محضر خداوند بدانند؛ چراکه با چنین حضوری است که رفتار، گفتار و کردار ناصحیح اصلاح می‌شود.

وی ماه‌های رجب و شعبان را مقدمه‌ای برای ورود به ضیافت الهی ماه رمضان دانست و گفت: خودسازی و تقرب به ذات حق در این دو ماه، انسان را شایسته حضور در مهمانی خداوند می‌کند.

امام جمعه دیر در ادامه با اشاره به اهمیت اعتکاف، اظهار داشت: اعتکاف از برکات انقلاب اسلامی است و حضور پرشور جوانان در مساجد برای ذکر، روزه و دعا، امری بسیار ارزشمند و امیدآفرین محسوب می‌شود.

وی با دعوت به حمایت از برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اعتکاف، افزود: باید زمینه لازم برای حضور جوانان در مراسم اعتکاف فراهم شود و خیرین و افراد متمکن نیز در این مسیر همکاری داشته باشند.

حسینی گفت: افرادی که توفیق حضور در این برنامه معنوی و خودسازی را ندارند، می‌توانند با کمک‌های مالی خود، چند نفر را به نیابت از خود به برنامه اعتکاف اعزام کنند تا از برکات این ایام بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به روز صنعت پتروشیمی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای صنعت نفت، به‌ویژه شهید تندگویان و دیگر شهدای والامقام وزارت نفت و صنعت پتروشیمی و تقدیر از تلاشگران ابن عرصه گفت: صنعت پتروشیمی یکی از پایه‌های اصلی صنعت نفت در تکمیل زنجیره ارزش تولید است و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور و پیشتازی در مقابله با تحریم‌ها ایفا می‌کند.

امام جمعه دیّر با تقدیر از اقدامات انجام‌شده پتروشیمی‌ها در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی اظهار کرد: خدمات ارزشمندی از سوی این صنعت به مناطق پیرامونی ارائه شده که قابل تقدیر است، اما این خدمات هنوز کافی و متناسب با انتظارات مناطق میزبان صنعت، به‌ویژه شهرستان‌های همجوار از جمله دیّر نیست.

حسینی با اشاره به عقب‌ماندگی تاریخی شهرستان دیّر تصریح کرد: این شهرستان سال‌ها از بسیاری از امکانات و اعتبارات محروم مانده و در صورت تداوم روند فعلی توزیع اعتبارات، شهرستان‌های برخوردار برخوردارتر و مناطق کمتر برخوردار همچنان عقب‌مانده باقی خواهند ماند؛ بنابراین انتظار می‌رود نگاه عادلانه‌تر و توجه جدی‌تری به مناطق میزبان صنعت پتروشیمی صورت گیرد.

حسینی با اشاره به تداوم خشکسالی و در عین حال بارندگی‌ها و خسارات اخیر، گفت: اگرچه برخی ناملایمات طبیعی تلخ و سخت است، اما بر اساس آموزه‌های قرآنی، همین حوادث می‌تواند مقدمه خیر و آینده‌ای بهتر باشد.

وی افزود: خشکسالی و خسارات ناشی از شرایط جوی، بخش قابل توجهی از کشاورزان را متحمل آسیب‌های جدی کرده و موجب نگرانی و فشار معیشتی بر آنان شده است.

وی با قدردانی از بازدید میدانی معاون استاندار، نماینده مجلس، فرماندار و همچنین نماینده وزارت جهاد کشاورزی و رئیس مدیریت بحران کشور از خسارات وارده به کشاورزان شهرستان اظهار کرد: مسئولان از قبل در حالت آماده‌باش بودند و پس از وقوع خسارات نیز با حضور میدانی، موضوع را از نزدیک بررسی کردند که این اقدام‌ها قابل تقدیر است.

امام جمعه دیر با تأکید بر محدودیت‌های مالی دولت، تصریح کرد: انتظار می‌رود در حد توان و با نگاه حمایتی، خسارت کشاورزان آسیب‌دیده جبران شود.

حسینی در ادامه، دقت و عدالت در پرداخت خسارت‌ها را امری ضروری دانست و هشدار داد: کمک‌های دولتی باید صرفاً به کشاورزانی تعلق گیرد که واقعاً متحمل خسارت شده‌اند.

وی تأکید کرد: رعایت تقوا از سوی کشاورزان و نظارت دقیق مسئولان، شرط اصلی جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزانی است که متضرر شده‌اند و انتظار می‌رود ارزیابی‌ها به‌صورت میدانی، دقیق و شفاف انجام شود تا حق کسی ضایع نشود.

امام جمعه دیّر با اشاره به نقش علما و حوزه‌های علمیه در صیانت از معارف دینی و شیعی، گفت: در روایات امام باقر (ع) و امام هادی (ع) به جایگاه علما اشاره جدی شده و باید قدر حوزه‌های علمیه و علمای دین را دانست؛ چراکه در طول تاریخ از معارف دینی و فرهنگ تشیع دفاع کرده‌اند.

وی با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها درباره بودجه فرهنگی اظهار کرد: هر زمان بحث بودجه مطرح می‌شود، عده‌ای القا می‌کنند که همه بودجه‌ها به حوزه‌های علمیه اختصاص یافته، در حالی که کل اعتبارات فرهنگی ۲ درصد از بودجه کشور است و از این بودجه فرهنگی هم سهم حوزه‌ها حتی به نیم درصد هم نمی‌رسد. مردم نسبت به این‌گونه سمپاشی‌ها آگاه هستند و از مروجان آن بیزارند.

امام جمعه دیّر با گرامیداشت سالگرد تأسیس سپاه حفاظت هواپیمایی، نقش این مجموعه را در بیش از چهار دهه گذشته در تأمین امنیت پروازها و جان مسافران مهم و اثرگذار دانست و افزود: این موفقیت‌ها در پرتو ایمان، تخصص و رهنمودهای امام راحل و رهبر معظم انقلاب محقق شده است.

وی با اشاره به سالگرد زلزله بم و روز ملی ایمنی در برابر زلزله، بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در ساخت‌وسازها، پرهیز از احداث منازل در مسیر سیلاب‌ها و بستر رودخانه‌ها و آمادگی مردم و مسئولان برای کاهش خسارات بلایای طبیعی تأکید کرد.

امام جمعه دیّر درباره سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی گفت: علم و سوادآموزی در قرآن و روایات مورد تأکید جدی است و بی‌سوادی در جامعه اسلامی زیبنده نیست. مسلمان باید اهل علم باشد و دانش‌آموزان نیز لازم است با جدیت درس بخوانند.

حسینی با تأکید بر اینکه دشمن به این نتیجه رسیده که با ابزار نظامی نمی‌تواند ایران را تسخیر کند، افزود: امروز جنگ اصلی، جنگ ترکیبی و تبلیغاتی است و معارف دینی، شیعی و انقلابی هدف این جنگ قرار گرفته‌اند. مداحی و فعالیت‌های فرهنگی باید در خدمت ترویج دین و ارزش‌های انقلابی باشد.

وی با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور ریشه داخلی دارد، تصریح کرد: رفع تحریم‌ها مهم است، اما بسیاری از مشکلات در حوزه بانک‌ها، گمرک، مالیات و دستگاه‌های اجرایی است که باید در داخل حل شود. اقتصاد مقاومتی، حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی راهکار برون‌رفت از شرایط موجود است.

وی کنترل بازار و مقابله با گرانی‌های بی‌ضابطه را ضروری دانست و تأکید کرد: مسئولان باید با نظارت جدی، افزایش تحرک و جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های لحظه‌ای و بدون حساب‌وکتاب، برای کاهش فشار بر مردم اقدام عملی انجام دهند و رضایت عمومی را در اولویت قرار دهند.

امام جمعه دیر با تبریک ولادت باسعادت امام جواد (ع) و روز پسر گفت: انسان می‌تواند از دوران کودکی به قله‌های علمی و معنوی دست یابد؛ جوانان و نوجوانان باید قله‌های پیش‌ِ رو را ببینند؛ زیرا نگاه به افق‌های بلند، انسان را به پیشرفت و جایگاه‌های والا می‌رساند.

وی با اشاره به تغییر راهبردهای دشمن تصریح کرد: دشمن به این نتیجه رسیده که تصرف این سرزمین با ابزار نظامی ممکن نیست و از همین رو، در تلاش است با تغییر دل‌ها، اندیشه‌ها و افکار مردم، اهداف خود را پیش ببرد. در این چارچوب، جنگ تبلیغی و رسانه‌ای را علیه معارف دینی، شیعی و انقلابی آغاز کرده و این ارزش‌ها را به‌صورت هدفمند مورد هجمه قرار داده است.

امام جمعه دیر با تأکید بر نقش مؤثر مداحی اظهار داشت: مداحی باید از یک قالب صرفاً احساسی خارج شده و به ابزاری کارآمد برای ترویج دین، معارف اهل‌بیت (ع) و ارزش‌های انقلابی و فقهی تبدیل شود.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حجاب اشاره کرد و گفت: امروز شاهد تبلیغات گسترده دشمنان بیرونی علیه حجاب هستیم و در داخل نیز برخی با طرح موضوع انتخاب آزاد پوشش زنان تلاش می‌کنند حکم الهی را به یک امر سلیقه‌ای و انتخابی تقلیل دهند، در حالی که حجاب حکم صریح خداوند است.

امام جمعه دیر با گرامیداشت هفته بصیرت و سالگرد شهادت سردار سلیمانی، این شهید والامقام را قهرمانی بین‌المللی دانست و گفت: نهم دی‌ماه جلوه‌ای از حماسه بزرگ ملت ایران در دفاع از نظام اسلامی و ولایت فقیه و اعلام محکومیت آشکار فتنه‌گران بود.

حسینی با اشاره به جایگاه تاریخی ۹ دی اظهار کرد: این روز یکی از نقاط عطف و روزهای سرنوشت‌ساز انقلاب اسلامی است که مردم با الهام از مکتب عاشورا، بصیرت حسینی و در سایه تدابیر، روشنگری‌ها و بصیرت‌افزایی رهبر معظم انقلاب و تلاش نهادهای فرهنگی، به صحنه آمدند و طومار فتنه‌گران را در هم پیچیدند.

وی افزود: هنگامی که در ۹ دی مردم در سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند، همگان دریافتند که این نظام و رهبری از پشتوانه مردمی برخوردار است.

امام جمعه دیر تأکید کرد: حضور مردم در صحنه باید با حفظ و تقویت رضایت عمومی استمرار یابد تا بتوان در سایه این مقاومت، نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرد.

حسینی با انتقاد از برخی رفتارهای ساختارشکنانه تصریح کرد: متأسفانه عده‌ای همچنان در فضای فتنه‌گری باقی مانده‌اند؛ اخیراً فردی در نشستی با حضور رئیس جمهور به شهید رئیسی اهانت کرد که چنین رفتارهایی باید همان‌جا با برخورد قاطع مواجه شود.

امام جمعه دیر گفت: نشست اخیر شورای امنیت با حمایت کشورهای دوست جمهوری اسلامی ایران، به شکست آمریکا و کشورهای اروپایی انجامید و تلاش آنان برای سوءاستفاده از قطعنامه ۲۲۳۱ بی‌نتیجه ماند؛ چرا که عمر این قطعنامه به پایان رسیده و با نقض عهد دولت ترامپ، دیگر اعتباری برای آنها باقی نمانده است.

وی در پایان توصیه کرد: مؤمنان در قالب چله عهد، از هم‌اکنون تا نیمه شعبان، دعای عهد را به‌ویژه در نماز صبح قرائت کنند که دارای برکات و آثار معنوی فراوانی است.