«چشمه قدمگاه» در فارس به عنوان اثر طبیعی ملی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا تاج گردون از تصویب ثبت چشمه «قدمگاه» استان فارس به عنوان اثر طبیعی ملی در شورای عالی حفاظت محیط زیست خبر داد و با اشاره به این موضوع که این چشمه با وجود وسعت محدود، از ارزش بالای تنوع زیستی برخوردار است، گفت: چشمه قدمگاه زیستگاه هشت گونه ماهی است که شش گونه آن بومی ایران و دو گونه آن اندمیک و منحصر به این زیستگاه محسوب می‌شود و همین ویژگی‌ها مبنای تصمیم‌گیری در شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار گرفت.

وی ادامه داد: ثبت این چشمه به عنوان اثر طبیعی ملی، ضمن تقویت حفاظت قانونی از زیستگاه، بر نقش مؤثر باورهای فرهنگی و معنوی مردم محلی نیز تأکید دارد؛ باورهایی که در طول سال‌ها به حفظ طبیعی این منطقه کمک کرده‌اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با اشاره به رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: انتخاب و تصویب آثار طبیعی ملی با نگاه هدفمند و بر اساس ارزش‌های واقعی تنوع زیستی انجام می‌شود و چشمه قدمگاه نمونه‌ای روشن از هم‌افزایی حفاظت محیط زیستی و مشارکت اجتماعی در سطح ملی است.