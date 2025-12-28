مجتبی پویا در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار نسبت به پیامدهای سرمای شدید و یخبندان در مزارع پرورش آبزیان، اظهار داشت: در شرایط فعلی، رعایت اصول فنی و ایمنی از سوی آبزی‌پروران نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از تلفات و خسارت‌های اقتصادی دارد.



وی افزود: در بخش مدیریت حوضچه‌ها، در صورت تشکیل لایه یخ روی سطح آب، لازم است این لایه شکسته شود تا جریان آب و تبادل اکسیژن برقرار بماند، چراکه تداوم یخ‌زدگی می‌تواند منجر به کاهش اکسیژن محلول و بروز تلفات در ماهیان شود. همچنین شست‌وشوی حوضچه‌ها زمانی که دمای آب کمتر از ۱۰ درجه سانتی‌گراد است، به دلیل ایجاد تنش شدید برای ماهیان، باید به‌طور کامل متوقف شود.



رئیس اداره فنی و مهندسی آبزیان شیلات استان کرمانشاه تصریح کرد: در حوزه تغذیه، توجه به دمای آب اهمیت ویژه‌ای دارد و در مزارع سردابی پرورش بچه‌ماهی، چنانچه دمای آب به کمتر از ۱۰ درجه سانتی‌گراد برسد، خوراک‌دهی باید قطع شود. همچنین در مزارع سردابی مربوط به ماهیان پیش‌پرواری و پرواری، در صورت کاهش دمای آب به کمتر از ۱۴ درجه سانتی‌گراد، ادامه خوراک‌دهی توصیه نمی‌شود، زیرا مصرف خوراک در این شرایط می‌تواند باعث بروز مشکلات گوارشی و افزایش تلفات شود.



وی ادامه داد: در زمان سرما و یخبندان، انجام عملیات پرورشی غیرضروری از جمله رقم‌بندی و جابجایی بچه‌ماهی‌ها در دمای کمتر از ۱۴ درجه سانتی‌گراد باید متوقف شود، چراکه این اقدامات باعث ایجاد استرس شدید در ماهیان و کاهش مقاومت آن‌ها در برابر بیماری‌ها خواهد شد.



پویا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نحوه صحیح نگهداری خوراک آبزیان، بیان کرد: کیسه‌های خوراک نباید در معرض هوای سرد و یخبندان قرار گیرند و لازم است حتماً در انبار مناسب نگهداری شوند. انبار خوراک باید دارای تهویه مناسب باشد تا از تجمع رطوبت جلوگیری شود و همچنین کیسه‌های خوراک باید حداقل ۲۰ سانتی‌متر بالاتر از کف انبار قرار گیرند تا خطر رطوبت‌زدگی و فساد کاهش یابد.



رئیس اداره فنی و مهندسی آبزیان شیلات استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: رعایت دقیق این توصیه‌ها از سوی آبزی‌پروران، علاوه بر حفظ سلامت ماهیان، نقش مهمی در پایداری تولید و کاهش خسارت‌های ناشی از شرایط جوی نامناسب خواهد داشت.