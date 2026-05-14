۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

زرهی: راه‌اندازی جمعه‌بازار در مناطق پرتردد بندرخمیر برنامه‌ریزی شود

بندرخمیر-فرماندار شهرستان بندرخمیر از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی جمعه‌بازار در مناطق پرتردد شهرستان بندرخمیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان به ریاست مراد زرهی فرماندار شهرستان، و با حضور اعضای ستاد برگزار شد.

در این جلسه، موضوعات مرتبط با توزیع کالاهای اساسی و ساماندهی بازار مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار شهرستان خمیر در این نشست با تأکید بر اینکه تأمین و توزیع منظم کالاهای اساسی از اولویت‌های اصلی ستاد تنظیم بازار است، اظهار داشت: روند توزیع اقلام ضروری به‌صورت مستمر در حال انجام است و تلاش می‌شود هیچ‌گونه کمبودی در بازار احساس نشود.

وی همچنین با تأکید بر حمایت از رونق کسب‌وکارهای خرد گفت؛ راه‌اندازی جمعه‌بازار در مناطق پرتردد شهرستان برنامه ریزی شود.

کد مطلب 6829902

