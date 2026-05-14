به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان به ریاست مراد زرهی فرماندار شهرستان، و با حضور اعضای ستاد برگزار شد.
در این جلسه، موضوعات مرتبط با توزیع کالاهای اساسی و ساماندهی بازار مورد بررسی قرار گرفت.
فرماندار شهرستان خمیر در این نشست با تأکید بر اینکه تأمین و توزیع منظم کالاهای اساسی از اولویتهای اصلی ستاد تنظیم بازار است، اظهار داشت: روند توزیع اقلام ضروری بهصورت مستمر در حال انجام است و تلاش میشود هیچگونه کمبودی در بازار احساس نشود.
وی همچنین با تأکید بر حمایت از رونق کسبوکارهای خرد گفت؛ راهاندازی جمعهبازار در مناطق پرتردد شهرستان برنامه ریزی شود.
نظر شما