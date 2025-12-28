  1. استانها
  2. هرمزگان
۷ دی ۱۴۰۴، ۹:۲۰

فراخوان دهمین جشنواره رسانه ای ابوذر استان هرمزگان منتشر شد

فراخوان دهمین جشنواره رسانه ای ابوذر استان هرمزگان منتشر شد

بندرعباس- دبیر دهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر هرمزگان از فراخوان ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زارعی با اعلام این خبر، گفت: این جشنواره در بخش‌های «گزارش تحقیقی و تحلیلی»، «مصاحبه»، «گزارش خبری»، «تیتر»، «یادداشت و سرمقاله»، «اینفوگرافی»، «موشن گرافی»، «مستند»، «پادکست»، «کلیپ و گزارش ویدئویی» و «عکس» برگزار می‌شود.

وی افزود: شعار سال (سرمایه گذاری برای تولید)، جهاد تببین، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه‌های اقدام، امید و نشاط آفرینی، سبک زندگی ایرانی، اسلامی، خانواده، جامعه و فرزندآوری، پیوند رسانه و صنعت، بیانیه گام دوم انقلاب و مکتب شهید سلیمانی از محورهای این جشنواره است.

زارعی اضافه کرد: محور ویژه این جشنواره اتحاد ملی و مقاومت مردمی در جنگ دوازده روزه است.

زارعی گفت: فعالان رسانه‌ای هرمزگان می‌توانند آثار خود را تا تاریخ ۳۰ دیماه به درگاه ثبت نام الکترونیکی به آدرس www.basijrasaneh.ir ارسال نمایند.

فراخوان دهمین جشنواره رسانه ای ابوذر استان هرمزگان منتشر شد

کد خبر 6704165

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها