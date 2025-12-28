فراخوان دهمین جشنواره رسانه ای ابوذر استان هرمزگان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زارعی با اعلام این خبر، گفت: این جشنواره در بخش‌های «گزارش تحقیقی و تحلیلی»، «مصاحبه»، «گزارش خبری»، «تیتر»، «یادداشت و سرمقاله»، «اینفوگرافی»، «موشن گرافی»، «مستند»، «پادکست»، «کلیپ و گزارش ویدئویی» و «عکس» برگزار می‌شود.

وی افزود: شعار سال (سرمایه گذاری برای تولید)، جهاد تببین، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه‌های اقدام، امید و نشاط آفرینی، سبک زندگی ایرانی، اسلامی، خانواده، جامعه و فرزندآوری، پیوند رسانه و صنعت، بیانیه گام دوم انقلاب و مکتب شهید سلیمانی از محورهای این جشنواره است.

زارعی اضافه کرد: محور ویژه این جشنواره اتحاد ملی و مقاومت مردمی در جنگ دوازده روزه است.

زارعی گفت: فعالان رسانه‌ای هرمزگان می‌توانند آثار خود را تا تاریخ ۳۰ دیماه به درگاه ثبت نام الکترونیکی به آدرس www.basijrasaneh.ir ارسال نمایند.