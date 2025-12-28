  1. جامعه
بابایی: ۵۰ درصد تاورکرین‌های پایتخت ناایمن هستند

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران گفت:۵۰ درصد تاورکرین‌های پایتخت ناایمن هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و هشتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اهمیت ایمنی تاورکرین ها، اظهار کرد: آنچنان که باید و شاید به این موضوع توجه نشده است. سازمان مدیریت بحران با نظارت و اخطارهایی که دادند، تعداد محدودی از تاورکرین ها ایمن شدند اما به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.

وی با بیان اینکه طیف زیادی از تاورکرین ها ناایمن هستند، خاطرنشان کرد: در تهران ۳۰۰ ملک تاورکرین وجود دارد اما بر اساس شمارش ۵۰۰ تاورکرین در تهران نصب شده که ۱۵۰ مورد ناایمن و ۱۹۰ اپراتور تاورکرین ها فاقد گواهینامه هستند. به عبارتی ۵۰ درصد از این دستگاه‌ها ناایمن هستند.

بابایی تأکید کرد: از همکاران در شهرداری تهران درخواست می‌کنم که نسبت به پیگیری جهت اخذ استاندارد و گواهی اپراتورها اقدام کنند و در صورت عدم اقدام آنها، نسبت به تعطیلی فعالیت در آن ساختمان‌ها اقدام شود. شعاع حرکتی این تاورکرین ها جدا از ناایمنی کارگاه‌ها برای سطح معابر نیز ناایمنی ایجاد می‌کند.

