تقابل شهداب و شهرداری ارومیه در ایستگاه حساس لیگ

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نهم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز یکشنبه هفتم دی با هفت دیدار در شهرهای سیرجان، تهران، ورامین، گرگان، یزد، اصفهان و گنبد دنبال می‌شود.

در یکی از تقابل‌های مهم این هفته، شهداب یزد به عنوان تیم دوم جدول رده‌بندی با هفت برد و ۲۲ امتیاز، در خانه به مصاف شهرداری ارومیه می‌رود؛ تیمی که با پنج برد و ۱۵ امتیاز در جایگاه پنجم قرار دارد و برای ماندن در کورس مدعیان نیاز مبرم به پیروزی خارج از خانه دارد.

نماینده یزد در هفته هشتم موفق شد حریف خود را شکست دهد و با روحیه‌ای مناسب وارد این مسابقه شود، اما ارومیه هفته گذشته در اردکان مقابل چادرملو تن به شکست داد و اکنون با انگیزه جبران، وارد جدال یزد شده است.

جدال تاکتیکی شاگردان مهدی مهدوی در شهداب و تیم تحت هدایت عبدالرضا علیزاده در شهرداری ارومیه، می‌تواند صحنه‌های دیدنی و حساسیت بالایی برای هواداران به همراه داشته باشد.

هواداران یزدی امیدوارند با حمایت از تیم خود، یک گام دیگر به تثبیت جایگاه شهداب در بین مدعیان قهرمانی نزدیک شوند؛ در حالی که ارومیه نیز این دیدار را فرصت مناسبی برای بازگشت به مسیر پیروزی می‌داند.