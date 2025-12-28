  1. سیاست
  2. دولت
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

پیام تسلیت مهاجرانی در پی درگذشت بهرام بیضایی

سخنگوی دولت در پی درگذشت بهرام بیضایی با صدور پیامی این ضایعه را به جامعه فرهنگی و هنری تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پی درگذشت بهرام بیضایی، چهره ماندگار فرهنگ و ادبیات نمایشی ایران، با صدور پیامی این ضایعه را به جامعه فرهنگی و هنری کشور تسلیت گفت.

متن کامل پیام سخنگوی دولت به این شرح است:

هوالباقی

ما با آنچه می‌سازیم ایرانی هستیم؛ با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

خبر درگذشت فخرِ فرهنگ و استوانه ادبیات نمایشی ایران، استاد بهرام بیضایی، موجب تأثر عمیق و اندوهی ملی گشت.

بیضایی تنها یک نمایشنامه‌نویس و فیلمساز نبود؛ او پژوهنده خستگی‌ناپذیرِ هویت و نگهبانِ واژگان و اساطیر بود. او با قلمی که ریشه در خاکِ کهن و شاخه در افلاکِ اندیشه داشت، زبان فارسی را در عرصه دراماتیک به اوجی نوین رساند و تاریخ و اسطوره را به آینه تمام‌نمای روزگار ما بدل کرد.

میراث او، از کتاب مرجع «نمایش در ایران» تا شاهکارهای ماندگاری چون «مرگ یزدگرد» و «باشو»، بخشی جدایی‌ناپذیر از حافظه جمعی و هویت تمدنی ایرانیان باقی خواهد ماند.

اینجانب، این ضایعه جبران‌ناپذیر را به جامعه فرهنگی و هنری کشور، شاگردان، دوستداران، پژوهشگران عرصه هنر و خانواده محترم ایشان، به‌ویژه همسر گرانقدر آن هنرمند عزیز، سرکار خانم مژده شمسایی، تسلیت می‌گویم و برای آن جانِ شیفته، آرامش ابدی مسئلت دارم.

نامش بلند و یادش در جریده عالم، جاوید.

