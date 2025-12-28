کسب ۲۱۷ رتبه برتر کشوری توسط دانشجویان شاهد و ایثارگر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا محمدی صبح امروز در جشنواره جایزه ملی سردار شهید سلیمانی و مراسم تجلیل از رتبه‌های برتر کشوری آزمون سراسری و تحصیلات تکمیلی ۱۴۰۴ ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر که در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد، گفت: بر اساس داده‌ها و اطلاعات آزمون سراسری، دانشجویان شاهد و ایثارگر موفق به کسب ۱۲۸ رتبه برتر بین رتبه‌های یک تا هزار در کنکور سراسری، ۴۵ رتبه برتر در آزمون کارشناسی ارشد و ۴۴ رتبه برتر در آزمون دکتری در بین رتبه‌های یک تا پنج شدند و در مجموع ۲۱۷ رتبه برتر را در این سه آزمون سرنوشت‌ساز به دست آوردند.

وی افزود: از لحاظ درجه اعتبار، کنکور ایران در جهان به رسمیت شناخته می‌شود؛ زیرا افرادی که در این آزمون‌ها پذیرفته می‌شوند، معمولاً در آینده شغلی نیز موفق ظاهر می‌شوند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: واقعاً این دانشجویان شاهد و ایثارگر شایسته تقدیر هستند. ایثارگری در بالاترین سطح خود به شهادت می‌رسد که تجسم والاترین صفات انسانی است.

وی افزود: ایثارگری به معنای احساس مسئولیت و تشخیص درست موقعیت است و این ویژگی به فرزندان شهدا نیز منتقل شده است. درک شرایط و اقدام مناسب متناسب با آن، چیزی است که امروز جامعه ما به آن نیاز دارد و امیدوارم مسئولان کشور نیز از این ویژگی بهره ببرند. سهمیه، حق مسلم این دانشجویان ایثارگر است، اما آن‌ها علاوه بر این حق، با تلاش خود به این موفقیت‌ها دست یافته و به این افتخار رسیده‌اند. امیدوارم شبکه‌ای برای شناسایی و حمایت از استعدادهای ایثارگر شکل بگیرد.