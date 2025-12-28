کولاک و یخبندان در فریدن؛ از سفر غیرضروری بپرهیزید

بهرام خواجه سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام باز بودن تمامی محورهای بین روستایی، از اهالی خواست بهدلیل کولاک و لغزندگی معابر، از هرگونه تردد غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت سفر، زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.
فرماندار شهرستان تأکید کرد: با وجود تلاش شبانهروزی نیروهای پلیس راه، راهداری، هلالاحمر، شهرداریها و دهیاریها برای برفروبی و نمکپاشی، یخبندان همچنان خطرآفرین است. لذا شهروندان باید از پارک خودرو در حاشیه خیابانهای اصلی پرهیز نمایند تا تردد ماشینآلات امدادی تسهیل شود.
وی همچنین بر هماهنگی کامل بین دستگاههای خدماترسان اصلی نظیر برق، آب، گاز و مخابرات جهت ارائه خدمات بهموقع تأکید نموده است.
