به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا ظهر یکشنبه در دیدار فرزاد دادخواه، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان، به‌مناسبت هفته حمل‌ونقل، با اشاره به نقش تاریخی رانندگان در دفاع مقدس و سال‌های پس از آن اظهار کرد: قدردانی از رانندگان و راهداران نباید به یک هفته محدود شود؛ این قشر در سخت‌ترین شرایط جوی و بحرانی، مسئولیت حفظ جان مردم و تأمین مایحتاج کشور را بر عهده دارند.

فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان با بیان اینکه حمل‌ونقل ستون فقرات پشتیبانی کشور است، افزود: این حجم از جابه‌جایی کالا و مسافر بدون مدیریت، سازماندهی و تلاش شبانه‌روزی رانندگان، مدیران و نیروهای اجرایی ممکن نیست. راننده‌ای که برای نجات یک حادثه‌دیده می‌ایستد یا شب تا صبح برای رساندن کالای اساسی در راه است، فراتر از یک شغل، مسئولیتی انسانی و الهی را انجام می‌دهد.

وی با اشاره به نقش رانندگان در تأمین لجستیکی دوران دفاع مقدس تصریح کرد: همان‌گونه که در عملیات‌های جنگ تحمیلی، رانندگان بی‌ادعا تجهیزات را به خط مقدم می‌رساندند، امروز نیز در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تخلیه سریع بنادر و انتقال به‌موقع کالاهای اساسی، اجازه نداد کشور با کمبود مواجه شود.

آماده‌باش شبانه‌روزی حمل‌ونقل در شرایط بحرانی

در ادامه این دیدار، فرزاد دادخواه، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان با گرامیداشت یاد امام راحل (ره) و شهدای دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: رانندگان، نیروهای راهداری و مجموعه‌های جهادی در بحران‌هایی مانند سیل، برف، اربعین و حوادث جاده‌ای همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی حضور داشته‌اند.

وی با اشاره به آماده‌باش کامل نیروهای حمل‌ونقل در جنگ ۱۲ روزه افزود: همکاران ما بدون وقفه در انتقال تجهیزات، پشتیبانی لجستیکی و تأمین نیازهای فوری استان‌ها فعال بودند و برخی مأموریت‌ها در شرایطی انجام شد که هر لحظه خطر حادثه وجود داشت.

دادخواه همچنین از اجرای بیش از ۵۰۰ پروژه عمرانی راهداری در سطح استان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها از مرکز استان تا مناطق کم‌برخوردار در حال اجراست و با حمایت مجموعه‌های نظامی و جهادی پیش می‌رود. به گفته وی، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان طی سه سال متوالی عنوان دستگاه برتر استان را کسب کرده و امسال نیز رتبه نخست کشور را در میان ۳۴ اداره‌کل به دست آورده است.